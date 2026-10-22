La Costa del Sol refuerza su presencia en el mercado italiano durante el Travel Open Day Meet The World - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el Travel Open Day Meet The World, un encuentro profesional organizado por Travel Quotidiano que se ha celebrado en Rímini, Italia.

La cita ha reunido a más de 50 turoperadores y agencias de viajes de diferentes puntos del país, ofreciendo una oportunidad para dar a conocer las novedades del destino y ampliar las relaciones comerciales con el sector turístico italiano, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El encuentro, desarrollado en formato workshop para profesionales, ha permitido a Turismo Costa del Sol mantener un contacto directo con profesionales especializados en la comercialización de viajes.

Durante las reuniones se han presentado diferentes propuestas turísticas de la provincia, prestando especial atención a las novedades que pueden facilitar la llegada de visitantes italianos durante los próximos meses.

Uno de los principales argumentos de promoción ha sido la ampliación de las conexiones aéreas entre Italia y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol para la temporada de invierno 2026-2027. En concreto, se han dado a conocer las nuevas conexiones invernales con Trieste, Venecia-Marco Polo y Turín, que permitirán ampliar las posibilidades de viaje entre ambos destinos.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la "importancia de trasladar estas novedades directamente a los profesionales que trabajan con el mercado italiano". Al respecto, ha explicado que "contar con nuevas conexiones aéreas es una oportunidad que debemos aprovechar también desde la promoción. No basta con que existan más posibilidades de viajar a la Costa del Sol; es fundamental que las agencias y los turoperadores las conozcan y puedan incorporarlas a las propuestas que ofrecen a sus clientes".

La participación en Travel Open Day Meet The World ha resultado especialmente oportuna por la proximidad de la nueva temporada invernal. La incorporación de estas conexiones permitirá presentar la Costa del Sol como una alternativa accesible para viajeros procedentes de distintas regiones italianas, favoreciendo tanto las escapadas como las estancias de mayor duración.

Además de la conectividad, los encuentros profesionales han servido para mostrar la diversidad de la oferta turística de la provincia. La combinación de litoral, patrimonio cultural, gastronomía, naturaleza y experiencias de ocio permite presentar propuestas adaptadas a distintos perfiles de visitantes, más allá del tradicional turismo de sol y playa.

La celebración de este workshop en la víspera de TTG ha situado la acción en un momento de especial actividad para los profesionales turísticos italianos. Este contexto ha favorecido el contacto con agencias y operadores interesados en conocer las novedades de los destinos y las posibilidades de comercialización para las próximas temporadas.

También Díaz ha subrayado el valor de mantener una relación continuada con los intermediarios turísticos. En este sentido, ha indicado que "el mercado italiano tiene interés para la Costa del Sol y queremos que sus profesionales dispongan de información actualizada sobre todo lo que podemos ofrecer. Estos encuentros nos ayudan a conocer mejor sus necesidades, ampliar nuestra red de contactos y mostrarles que el destino cuenta con propuestas atractivas en diferentes momentos del año".

La acción ha permitido asimismo establecer nuevas relaciones profesionales y dar continuidad a los contactos existentes, facilitando que las agencias participantes dispongan de información sobre las posibilidades turísticas y de acceso al destino.

Con esta participación, Turismo Costa del Sol ha aprovechado la celebración de Travel Open Day Meet The World para acercar al sector italiano las novedades de la Costa del Sol, especialmente en materia de conectividad aérea, y abrir nuevas posibilidades de promoción y comercialización de cara a la temporada de invierno.