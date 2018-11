Cs entiende el "nerviosismo" de PP y PSOE y destaca que Andalucía "tiene que volver a ser de los andaluces"

Publicado 04/11/2018 11:35:36 CET

Sánchez incide en la "ilusión y el tirón" de Javier Imbroda, número uno por Málaga: "Nosotros salimos a ganar"

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Ciudadanos en Málaga, Vicente Sánchez, ha destacado que su formación está preparada para ganar las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre y ha destacado que entiende el "nerviosismo" tanto del PSOE como del PP, que "se juegan mucho".

Así, ha manifestado a Europa Press que Cs "no tiene techo y sale a ganar" estas elecciones con el objetivo claro de "cambiar Andalucía y devolverla a los andaluces". "Andalucía no es del PP ni del PSOE, ni siquiera de Ciudadanos. Es una de las regiones más ricas del país pero por la mala gestión no está donde se merece", ha sostenido.

Sánchez ha criticado la "ambigüedad" del PP, que por un lado les tiende la mano en caso de que fuera necesario su apoyo tras las elecciones y, por otro, critica a Ciudadanos, algo que ha situado en el "nerviosismo" existente en la formación presidida por Juanma Moreno en Andalucía. Es más, a su juicio, "a lo mejor es Moreno quien tiene que apoyar a Juan Marín" tras las votaciones.

Sí ha negado que Ciudadanos haya sido la "muleta" del PSOE en esta legislatura en la Junta de Andalucía: "Nunca. Nosotros no hemos gobernado con el PSOE pero no veíamos justo que Andalucía se parase y hemos estado fiscalizando".

"Con ocho diputados hemos logrado más que ellos --en referencia al PP-- en 40 años", ha espetado el secretario de Organización de Ciudadanos en Málaga, quien ha añadido que la acción de su formación ha permitido "eliminar el impuesto de sucesiones, aumentar los presupuestos en sanidad y educación y desmontar 37 chiringuitos del PSOE".

"Entiendo que el PP esté nervioso pero el PSOE también lo está porque hay muchos votantes indecisos", ha sostenido, al tiempo que ha admitido que en Ciudadanos no tienen por el momento encuestas internas: "Cuando abramos las urnas la noche del día 2 veremos dónde estamos unos y otros".

En este punto, sobre el número uno por Málaga al Parlamento andaluz, Javier Imbroda, el dirigente de Ciudadanos ha resaltado las "ganas y la ilusión" que tiene, además "del nombre y el tirón" del exseleccionador nacional de baloncesto.

"Le agradecemos que haya dado este paso y se haya embarcado en el proyecto de Ciudadanos. Es una persona de garantías y estamos súper contentos", ha resaltado Vicente Sánchez, quien ha asegurado que en esta precampaña y campaña seguirán "a pie de calle".

Ha recalcado que es una formación a la que le gusta "estar en el terreno". "Somos un partido de la calle y nos reunimos con muchos sectores para escuchar sus demandas", ha apuntado. El dirigente provincial ha asegurado que Ciudadanos "no tiene nada y por tanto todo lo que venga, vendrá bien". "Seguiremos trabajando muchísimo y sin creernos nada para obtener lo máximo posible. No tenemos techo", ha concluido.