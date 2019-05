Cs plantea llevar al máximo legal plantillas de policía y bomberos y reforzar el programa de Agente Tutor

Publicado 20/05/2019 13:56:41 CET

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) propone llevar al máximo legal las plantillas de Policía Local y Bomberos de Málaga; recuperar la Policía de Barrio para garantizar la presencia de los agentes en las calles; crear una unidad especializada en inspecciones para hacer cumplir las ordenanzas y reforzar el programa de Agente Tutor para educar en materia de drogas, absentismo y acoso escolar.

Así lo han anunciado este lunes los números 2 y 3 de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, Noelia Losada y Alejandro Carballo, que han comparecido junto a la Jefatura de Policía Local del Distrito Este para reivindicar "la necesidad de que la capital cuente con un servicio de seguridad moderno , eficiente y acorde a las necesidades actuales de población".

"Nuestra Policía Local y Bomberos, la mejora de medios, condiciones de trabajo y recuperación de las plantillas serán prioridades durante el próximo mandato", ha afirmado Losada, al tiempo que ha dejado claro que "Málaga no sólo debe ser una ciudad aún más segura, sino que además hace falta que se vele por el cumplimiento de las ordenanzas, algo que ahora a De la Torre y al PP se les ha ido de las manos".

De igual modo, ha apostado por una unidad especializada en inspecciones y la formación de los agentes en la normativa porque "no sirve de nada que tengamos una buena ordenanza de terrazas, si no sancionamos los incumplimientos. No sirve de nada que sólo pongamos 0,77 multas diarias por excrementos caninos en vía pública".

La formación naranja se marca el objetivo de reorganizar el sistema de las Jefaturas de Policía Local de forma que se pueda recuperar a la Policía de Barrio y potenciar la figura del Agente Tutor para promover una mejor convivencia y ayudar al bienestar de los menores malagueños.

"En la actualidad muchos de nuestros barrios se encuentran desatendidos. Una idea para tener esa Policía de Barrio es la de reducir jefaturas para tener más agentes en la calle. Proponemos tres principales y dos medias, una en Campanillas y otra administrativa en el centro que incorpore el Museo de la Policía. Eso garantizaría presencia policial en todos los barrios y se complementarían con oficinas para denuncias en los distritos", ha detallado Losada.

BOMBEROS

Por su parte, el número 3 de la candidatura naranja, Alejandro Carballo, ha puesto el foco en la situación de los bomberos en Málaga, cuyo conflicto laboral acumula más de dos años, criticado que "Francisco De la Torre y el PP han sido incapaces de negociar con la plantilla de bomberos" y, frente a los cantos de sirena de otras formaciones, aboga por "centrarnos en lo que importa, en cómo solventamos el envejecimiento de las plantillas, dotarles de nuevos medios, recuperar efectivos a pie de calle y renovar la obsoleta en muchos casos flota de vehículos".

"Dotaremos del material necesario para el mejor desempeño de la actividad de Policía Local, con chalecos antibalas incluyendo aquellos interiores para preservar el anonimato en los casos de paisano, botas para motoristas, vehículos... Queremos aparcamientos para policías en condiciones de seguridad y gimnasios", ha enumerado Carballo.

De igual modo, ha explicado que Ciudadanos quiere poner en marcha una Relación de Puestos de Trabajo en Policía y Bomberos; un Plan de Disponibilidad para grandes eventos en la ciudad que garantice la seguridad de la ciudad y de los propios agentes; redes sociales para emergencias municipales y un sistema de recepción de llamadas y avisos en Policía Local y Bomberos para mejorar su eficacia, entre otras medidas.

"Recuperaremos y mantendremos el servicio de la UMSI y su dotación médica. Y, por supuesto, apostaremos por potenciar los medios de Protección Civil, un cuerpo de voluntarios ejemplar que el Ayuntamiento de Málaga debe apoyar de manera clara", ha concluido Carballo.