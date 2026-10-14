La Cubana llega al Teatro del Soho de Málaga con su loca comedia 'La cuisine de ma cousine' a partir del 25 de noviembre

Archivo - Imagen de 'La cuisine de ma cousine ' de La Cubana que llega al Teatro del Soho de Málaga. - TEATRO DEL SOHO/SEBASTIAN BLANCO - Archivo

MÁLAGA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro La Cubana pisará por primera vez las tablas del Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con su nueva comedia 'La cuisine de ma cousine'. Un "melodrama culinario" que tendrá funciones en el teatro malagueño del 25 de noviembre al 15 de diciembre.

La obra adentra al espectador en el mundo de la gastronomía utilizando los típicos ingredientes "cubaneros" como el humor, música, ritmo, color, sorpresas y la participación, han informado a través de una nota.

El Teatro del Soho ha definido la propuesta como un espectáculo de teatro en el que, indirectamente y de una forma muy especial, "se hace referencia a esa necesidad imperiosa actual por estar al día del mundo gastronómico", donde se cuenta la historia de una gran chef española, nacida en París, entremezclando, como siempre, la complicidad del público de cada ciudad.

La pieza tiene como protagonista a Brigitte Raventós, propietaria de la cadena de restaurantes esparcidos por todo el mundo, 'La cuisine de ma cousine' y conocida por ser la creadora de la cocina de los sentimientos y por estar galardonada con un sinfín de estrellas gastronómicas.

La chef catalana llega a Málaga, de la que tiene gran vinculación por estar casada con Fernando García desde hace 30 años. Por esta razón y por su fama internacional, el Ayuntamiento de Málaga le ha otorgado la medalla de hija adoptiva de la ciudad en un acto especial.

En agradecimiento por esta distinción, Raventós ha decidido estrenar a nivel internacional en Málaga su última masterclass 'Los sentimientos cocinados a fuego lento' antes de hacerlo en las principales ciudades del mundo.

Sin embargo, el Teatro del Soho Caixabank ha asegurado que en este espectáculo de La Cubana "nada es lo que parece", en una obra que "convierte al teatro en cocina y el mundo de la cocina en teatro".

'La cuisine de ma cousine' estará en el Teatro del Soho del 25 de noviembre al 15 de diciembre, con funciones a las 20,00 horas los miércoles y jueves; a las 17,00 horas y a las 21,00 horas los viernes y sábados; y a las 17,00 horas los domingos.

Además, habrá funciones con horarios especiales el día 4 de diciembre a las 20,00 horas, el 7 de diciembre a las 20,00 horas, el 8 de diciembre a las 17,00 horas, así como el 14 de diciembre a las 20,00 horas y el 15 de diciembre a las 20,00 horas.

Las entradas para 'La cuisine de ma cousine' están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.