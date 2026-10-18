Culturama lleva la semana que viene teatro, verdiales y música en directo a la provincia de Málaga

Imagen de uno de los carteles de los espectáculos ofrecidos por la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga continúa con su oferta cultural tanto en la capital como en la provincia para la próxima semana haciendo un recorrido por la música y el teatro y una amplia oferta formativa y gratuita.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, la próxima cita de los Ciclos de Autor de la Diputación de Málaga, cuyo objetivo es revitalizar el teatro malagueño, invita a Miguel Zurita a Archidona, donde abordará enn su obra 'Dos', en la que Diego, un hombre jubilado, sufre un ictus y pierde gran parte de la movilidad.

Este hecho, junto a otras circunstancias sobrevenidas, obligan a su hijo a regresar al pueblo para cuidar de él. Entre el drama y la comedia brotarán todas las hierbas, flores y raíces de un jardín no siempre atendido como merece: la parcela familiar.

El encuentro consta de una entrevista y lectura de la obra seleccionada por el autor o autora. En la primera parte la autora o autor mantiene una conversación con el coordinador del ciclo. Charla en la que se abordan amena y brevemente temas sobre su obra y biografía profesional. La segunda parte es la lectura dramatizada de la obra elegida por los propios autores. Esta lectura dramatizada, llevada a cabo por actores malagueños, se engrandece con la música en directo a cargo del compositor Miguel Olmedo.

El sábado 24 de octubre, la Banda de Música Cruz del Humilladero participará en la salida procesional de la Divina Pastora del municipio de Cártama. El recorrido comenzará en la plaza de la Constitución y se procesionará por diversas calles del municipio. Esta banda de música, que celebró el pasado año su 25 aniversario, está formada por 80 componentes que tocan un repertorio de música clásica, temas propios de desfiles procesionales, pasacalles y conciertos de Navidad. Será a las 19,00 horas.

Por otro lado, la compañía de teatro La Líquida lleva hasta el municipio de Casabermeja el 24 de octubre, en la Casa de la Cultura a las 19,00 horas, su divertido y didáctico espectáculo de teatro de actores, objetos, títeres y proyecciones manipuladas en directo 'Museum: La Historia del Arte para Niños y Niñas'.

Se trata de un viaje que recorre la historia del arte de la mano de los grandes maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci y las grandes maestras comoTamara de Lempika, Sofonisba Anguissola y Frida Kahlo. Una experiencia teatral para toda la familia que apuesta por la cercanía, la interacción y el humor para contar esta sorprendente y original visita al 'Museum', y así pequeños y mayores disfruten, aprendan y se emocionen con el arte y el teatro.

En Yunquera, el 25 de octubre, con motivo de la Feria del Vino y la Castaña, actuará la Panda de Verdiales Primera de Los Montes a las 12,30 horas en la Plaza de la Constitución. Y por otra parte, la banda LongPlay llevará al municipio la música de los años 80 y 90 a Yunquera el 25 de octubre. Será a las 17,00 horas en la plaza de la Constitución.

La cita con las artes escénicas en el Centro Cultural María Victoria Atencia la protagonizará la obra Desiderata, el 23 de octubre de 17,30 a 19,30 horas, con motivo del Día de las Bibliotecas, de forma que la Biblioteca Cánovas del Castillo se convertirá en un hospital gracias a esta instalación teatralizada e inmersiva creada por la compañía Mama Crea en la que los pacientes son los libros y su curación se alcanza a través de la lectura y la reparación.

A través de una visita guiada de la mano de enfermeras por las diferentes salas del hospital, 'Desiderata' busca sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de los cuidados mientras realizan diferentes talleres o se adentran en el mundo de la lectura, la poesía o la manipulación de libros especiales. El acceso será por riguroso orden de llegada.

Asimismo, la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) ofrece una nueva sesión de su consultoría educativa para la gestión del tiempo en el estudio. Será el 20 de octubre a las 17,00 horas.

El 20 de octubre también se celebrará una sesión del taller de viñetas para adultos impartido por Omar Janaan. El jueves 22 se impartirá esta actividad para jóvenes.

Los talleres formativos de la Biblioteca Cánovas continúan el día 22 de octubre con el curso de diseño gráfico para videojuegos, manga y anime, de 17,30 a 20,00 horas bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán. Las inscripciones están completas.

EXPOSICIONES

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga acaba de abrir al público la exposición de Javier Almán 'Donde todo comienza. Heridas de amor', que reflexiona sobre los vínculos familiares a través de collages creados con fotografías vintage. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 13 de noviembre en el Centro Cultural MVA.

A su vez, el itinerario expositivo despliega un homenaje a los autores de la Generación del 27 y a poetas de otras épocas, que va enmarcando cada una de las creaciones y ampliando el sentido de este proyecto artístico.

Los títulos de las obras remiten a poemas de Federico García Lorca, María Zambrano, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Josefina de la Torre, Antonio Machado, Manuel Alcántara, Gloria Fuertes, Rosa Romojaro o María Victoria Atencia.

La exposición permanecerá abierta en el Centro Cultural MVA hasta el 13 de noviembre, con entrada libre hasta completar aforo. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas. Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Serán los días 19 y 26 de octubre y 3 y 9 de noviembre, a las 19,00 horas.

Las inscripciones se pueden realizar a través de g27@malaga.es, indicando nombre y apellidos, fecha de la visita, número de personas, dirección de e-mail y número de teléfono de contacto.

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga (c/ Ollerías, 34) acoge una exposición que indaga en la figura de la intelectual andaluza Emilia Llanos y arroja luz sobre su relación con Federico García Lorca.

La muestra 'En el universo de Emilia y Federico', organizada por el Centro Cultural Generación del 27, invita al público a descubrir el extraordinario universo cultural, humano y artístico que compartieron Emilia Llanos y el poeta de la Generación del 27 en las primeras décadas del siglo XX.

La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre de 2026, con entrada libre hasta completar aforo. Podrá ser visitada de lunes a viernes, de 10,00 a 20,00 horas, y los días festivos permanecerá cerrada. Además, habrá visitas guiadas gratuitas con inscripción previa para un máximo de 20 personas. Esta actividad se llevará a cabo los días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre de 2026, a las 18,00 horas.

Para participar en la visita guiada, es necesario enviar un correo electrónico a g27@malaga.es, en el que se indiquen nombre y apellidos, día, número de personas, dirección de e-mail y número de teléfono de contacto.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge una nueva edición de la exposición de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. 'Presencias 62.Arte Libre'.

Compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama muestra la libertad creativa y el panorama plástico malagueño. La muestra se podrá visitar en el espacio expositivo Pacífico 54 hasta el 27 de noviembre de 2026. El horario es de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas Los festivos permanece cerrado. Entrada libre.

El espacio expositivo también acoge la exposición Arte Mayor, una muestra de arte y artesanía creada por personas mayores de la provincia. La exposición, que se puede visitar hasta el 30 de octubre en horario de lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas. Los festivos permanece cerrado. Entrada libre.