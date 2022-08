Dani Martín llega este martes y miércoles a Starlite con su gira 'Qué caro es el tiempo'

MARBELLA (MÁLAGA), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín volverá a actuar en el escenario auditorio de Starlite Catalana Occidente en el municipio malagueño de Marbella por partida doble, el martes 23 y el miércoles 24 de agosto.

Autor, compositor e intérprete, lleva 20 años de carrera, y sus canciones han marcado a toda una generación. Con más de dos millones de discos vendidos, récord de ventas de entradas y grandes giras, regresará a Starlite para reunirse con su público cinco años después.

Entre los reconocimientos que tiene están diez premios 40 Principales, dos Premios Ondas y varios de MTV, como el Europe Music Award al Mejor Artista Español, según han indicado desde el equipo del cantante.

Comenzó su carrera musical en octubre de 2010, cuando publicó su primer disco en solitario, con el que alcanzó el triple disco de platino con cuatro semanas consecutivas en el número uno de las listas de ventas en España y dos años en la lista de los discos más vendidos.

Su consolidada trayectoria le ha permitido colaborar con artistas como Tony Bennett para el álbum 'Viva Duets', donde interpretaron juntos 'Are you having fun?', o con Miguel Bosé para el disco 'Papitwo', en el que cantaron el tema 'Te digo amor'.

Tras todo lo vivido en estos últimos meses, su gira 'Qué caro es el tiempo' incluirá una selección de los temas de siempre de El Canto del Loco reversionados, que se podrán disfrutar el 23 y 24 de agosto en Marbella, citas para las que apenas quedan entradas disponibles. Tras ello, volverá a actuar en septiembre en Granada, Albacete, Valladolid, Mairena Del Aljarafe (Sevilla) y Almería.