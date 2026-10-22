Desalojo preventivo de 32 viviendas en Mijas (Málaga) por fuga de gas al romperse una tubería

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 32 viviendas tuvieron que ser desalojadas de forma preventiva después de que se produjera una fuga de gas provocada por la rotura accidental de una tubería en el municipio malagueño de Mijas. Los vecinos han podido regresar progresivamente a sus casas.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles sobre las 11,40 horas en la calle Espuela, en la zona del hipódromo. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por los bomberos de un escape de gas.

De inmediato, movilizaron también a la Policía Local, a la empresa suministradora y a la Guardia Civil. Desde el 112 han informado de que no se requirió de asistencia sanitaria.

Por su parte, según han indicado desde el Ayuntamiento en una publicación en redes sociales, recogida por Europa Press, los bomberos intervinieron ante una fuga de gas provocada por la rotura accidental de una tubería durante unas obras en la zona del hipódromo.

Con la fuga controlada, los efectivos de los bomberos desalojaron preventivamente las 32 viviendas mientras la empresa suministradora revisaba la instalación y aseguraba la zona. Según el Ayuntamiento, que ha dado las gracias "a los vecinos por su colaboración y a los profesionales por su rápida respuesta" para que los vecinos pudieran regresar a sus casas.