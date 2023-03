'Como Dios manda' cierra el Festival de Málaga con una cómica llamada al respeto en una sociedad plural

MÁLAGA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Paz Jiménez ha presentado este sábado en el 26 Festival de Cine de Málaga su película 'Como Dios manda', que participa en la sección oficial fuera de concurso y sirve como clausura del certamen. Se trata de una comedia blanca sobre el respeto y la aceptación de una sociedad plural.

La trama la protagoniza Andrés, un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda al que trasladan a Igualdad tras un enfrentamiento con una compañera de trabajo. Allí, deberá ponerse al día rápidamente para adaptarse a la pluralidad social.

La realizadora del filme, Paz Jiménez, ha participado en una rueda de prensa tras la exhibición de su obra en el cine Albéniz junto con los intérpretes Leo Harlem, Stephanie Magnin y Daniel Pérez Prada; además de las productoras Marta Velasco y Andrea Barrionuevo.

"Es una comedia con un poso de reflexión final desde la ternura y el optimismo que viene a decirnos que en la sociedad plural hacia la que nos encaminamos; la única solución es desde el respeto, opine igual o diferente. Esperamos que nadie se sienta ofendido", ha defendido Jiménez, de origen malagueño.

La directora ha asegurado que "adora" el Festival y estrenar su película aquí ha sido "el súper lazo" para una cinta que se filmó en la propia Costa del Sol: "No se me ocurría trayecto mejor para la peli que poder rodarla en casa y elegir los escenarios en los que he crecido y donde me he movido desde chiquitita".

"La peli habla del abanico plural que se puede dar en la sociedad, se toca el tema trans, el racismo, el feminismo... No pretende meterse en polémicas políticas, habla del respeto y la convivencia", ha planteado Paz Jiménez, que ha señalado que en la película también los perfiles más progresistas "tienen que abrirse y aceptar a este tipo que en principio les horroriza", Andrés Cuadrado.

Desde su perspectiva, "hay que ser comprensivos con este tipo de gente, que siguen con este coraza y esta mochila de una educación que les pesa". "El guion reparte a diestro y siniestro, que creo que es lo divertido. No se trata de frivolizar, sino de reírnos de todo", ha manifestado la realizadora, que ha calificado su obra de "comedia blanca".

"Hemos trabajado mucho, pero lo hemos disfrutado mucho. Para mí ha sido una película de acción, me han dado un patinete y un montón de cosas que nunca había hecho", ha bromeado Leo Harlem, que ha definido su personaje como "radical en todo, para el que todo es blanco o negro y se encuentra en un mundo cada vez con más grises".

La productora Marta Velasco ha explicado que la trama está basada en un hecho real que les contó una amiga: "Existe un Andrés Cuadrado en España" "¡Hay muchos!", ha añadido Harlem. "Aunque existan hombres como Andrés Cuadrado, la otra parte también tiene que hacer algo para que se integren, porque también están ahí. Con ternura y con paciencia, acaba floreciendo", ha opinado Stéphanie Magnin Vella.

El actor Daniel Pérez Prada ha animado a viajar para romper estereotipos y la productora Andrea Barrionuevo ha mostrado su satisfacción por la posibilidad de "contar algo tan actual desde la comedia".