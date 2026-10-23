La Diputación de Málaga celebra el VI Día Provincial contra el Cambio Climático con talleres en la provincia

La Diputación celebra el VI Día Provincial contra el Cambio Climático con talleres en la provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebrará el 8 de noviembre el VI Día Provincial contra el Cambio Climático y lo hará llevando a cinco municipios de la provincia talleres en torno a la sostenibilidad, la reutilización y el medio ambiente.

En concreto, en Alfarnate se celebrará un taller sobre comederos de aves; en Carratraca sobre limpiadores ecológicos; en Rincón de la Victoria el taller versará sobre la fabricación de jabón ecológico; en Yunquera enseñarán cómo transformar una vieja camiseta en una bolsa 'tote'. Finalmente en Villanueva de Tapia tendrá lugar un taller de ecoesferas, ha indicado en un comunicado desde la Diputación.

El vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que "con estos talleres tratamos de divulgar los valores del medio ambiente y la conservación de la naturaleza además de los pequeños granitos de arena que cada uno puede llevar a cabo en su vida diaria; algunos de ellos más novedosos, como la bolsa creada a partir de una camiseta para reducir los residuos textiles y otros basados en tareas que antaño realizaban nuestros mayores como la fabricación de jabón ecológico a partir del aceite usado, que es un contaminante del agua".

Las personas que quieran asistir a los diferentes talleres deberán inscribirse a través de la página de Málaga Viva. Por su parte, los vecinos de los municipios participantes deberán dirigirse a su ayuntamiento para inscribirse.

En el taller de comederos para aves en Alfarnate los participantes podrán construirlo utilizando materiales reutilizados y elementos naturales. Durante la actividad, las familias aprenderán sobre las principales especies de aves urbanas y forestales presentes en el entorno andaluz, así como la importancia de favorecer espacios seguros donde puedan alimentarse, especialmente en épocas de altas temperaturas y escasez de recursos derivadas del cambio climático.

En Carratraca, durante el taller, las familias aprenderán a elaborar sus propios limpiadores ecológicos con ingredientes caseros y sostenibles. A través de una experiencia práctica y colaborativa, los participantes explorarán alternativas seguras y respetuosas con el medio ambiente para la limpieza del hogar, promoviendo hábitos responsables y saludables en el día a día.

La elaboración de jabón ecológico será el taller que se realice en Rincón de la Victoria. Esta actividad se realiza desde mediados del siglo XVIII. En este taller aprenderá a fabricarlo a partir de la reutilización de los aceites usados domésticos. De esta manera se aprovecha un residuo muy contaminante del agua.

En Yunquera se celebrará un novedoso taller con el que, a partir de una camiseta, conseguirán una bolsa de tela reutilizable sin necesidad de costura. Posteriormente cada participante podrá personalizar su creación mediante técnicas de estampación ecológica utilizando pinturas textiles, plantillas y elementos naturales. Se trata de una actividad que permitirá reflexionar sobre el consumo responsable, la reutilización de textiles y la reducción de residuos en el día a día.

En el taller de ecoesferas los participantes aprenderán cómo crear un microcosmos autosostenible a partir de materiales sencillos de conseguir.

En este taller, en Villanueva de Tapia, aprenderán sobre los ciclos del agua, carbono, oxígeno y nitrógeno y sobre procesos claves para la vida en nuestro planeta como la fotosíntesis, la respiración y las cadenas tróficas. Al tratarse de un sistema cerrado e independiente, los recursos vivientes de las ecoesferas funcionan sin contaminar el medio ambiente.