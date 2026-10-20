La Diputación de Málaga y una delegación de Arabia Saudí comparten experiencias ante el cambio climático - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Región Oriental de Arabia Saudí, liderada por el ingeniero Mahmood S. Albraheem, ha visitado la Diputación de Málaga para compartir iniciativas y experiencias ante los efectos del cambio climático.

El objetivo principal es compartir conocimientos técnicos sobre la gestión de problemáticas urbanas comunes y conocer el enfoque que se está aplicando en la provincia de Málaga, ha indicado la Diputación de Málaga en un comunicado.

El encuentro se ha completado con Dr. Waleed Albabtien, presidente de la International Environmental Services, y el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega.

Ortega ha mostrado su satisfacción explicando que "encuentros como éste son valiosos y enriquecedores para ambas partes porque nos permiten compartir diferentes iniciativas ante los efectos del cambio climático. Entiendo que puede ser muy provechoso para nosotros conocer su trayectoria alrededor del aprovechamiento del agua, un sector en el que ellos llevan años desarrollándose".

Por su parte, Albraheem ha destacado que "nuestros principales problemas son el calor, con más de 50 grados en verano, y la falta de agua. Tenemos un programa para plantar un millón de árboles cada año. Dentro de esta iniciativa, elegimos árboles que necesiten menos agua y no utilizamos palmeras, ya que éstas apenas proporcionan sombra ni oxígeno".

La delegación saudí ha estado especialmente interesada en conocer diferentes acciones en materia de cambio climático como la Carta Verde de la Diputación, con la que la entidad busca ser cada vez más sostenible controlando la huella de carbono; el Plan Adapta Málaga, una herramienta creada para que los municipios cuenten con directrices para su propia planificación climática; los bancos de terrenos municipales; o el centro de experimentación climática Málaga Viva Lab que la Diputación está creando en Ardales.

Esta delegación saudí continuará los próximos días conociendo los programas en materia de cambio climático de distintas entidades en la provincia de Málaga y Andalucía para, finalmente, visitar el Caminito del Rey.