La Diputación de Málaga y Fundación Unicaja buscan nuevos refugios para el pinsapo ante el cambio climático

Cartel de la nueva edición de la 'Pinsapada' que impulsan la Diputación de Málaga y Fundación Unicaja. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Fundación Unicaja han impulsado dentro del programa 'Ruta Viva' una nueva edición de la 'Pinsapada', que tiene como principal objetivo encontrar nuevos refugios para el 'abies pinsapo' en la provincia malagueña.

Así, en esta ocasión, la plantación de 150 ejemplares se realizará en el Parque Las Camaretas de Cortes de la Frontera el próximo 15 de noviembre.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que "se trata de una iniciativa novedosa que quiere plantar y ensayar nuevas repoblaciones de pinsapo en zonas con altitudes superiores a los 900 metros, umbrías y de alta humedad, como parte de la estrategia ante la sequía".

"En la pasada edición realizamos una plantación para fortalecer zonas consolidadas de pinsapo como el Parque Nacional Sierra de las Nieves en Yunquera. En esta ocasión, y con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cortes de la Frontera, apostamos por la búsqueda de nuevos lugares que sirvan como refugio al pinsapo", ha añadido.

La jornada comenzará con la llegada al Parque Las Camaretas de Cortes de la Frontera donde se realizará la dinámica divulgativa 'Conoce al pinsapo'. Aquí se explicará la biología del esta especie, desde la semilla hasta el estado adulto, al tiempo que se explicarán las diversas poblaciones de pinsapo que se pueden encontrar en la provincia.

Posteriormente se iniciará la plantación de unos 150 pinsapos que tendrán entre tres y cuatro savias (años). En esta ocasión se utilizarán ejemplares de los tres núcleos principales de la provincia: Grazalema, Sierra Bermeja y Sierra de las Nieves. A continuación se iniciará una ruta interpretativa por el casco urbano de Cortes de la Frontera para, tras un tiempo libre, volver en autobús a Málaga.

La jornada de plantación contará con la participación de voluntarios procedentes tanto de Málaga capital como del municipio de Cortes de la Frontera, entre ellos integrantes del Club de Voluntarios de Fundación Unicaja, que colaborarán en esta iniciativa de restauración ambiental.

Para facilitar la asistencia, la Diputación de Málaga pondrá a disposición de los participantes un autobús que los trasladará hasta esta localidad de la Serranía de Ronda y, una vez concluida la actividad, los llevará de regreso a la capital.

La participación en la plantación será gratuita y de carácter altruista. Las personas interesadas en sumarse a esta acción podrán inscribirse a través de la página web de Málaga Viva ( malagaviva.org ).