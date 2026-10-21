La Diputación de Málaga muestra en Antequera nuevas oportunidades de negocio a partir de los residuos del olivar

Taller ‘Del olivar y los frutos secos a la bioeconomía circular: biochar, biodigestión, compostaje y biocomposites’ en Antequera, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha reunido en Antequera (Málaga) a expertos, empresas, investigadores y productores para analizar cómo transformar los residuos del olivar y otros recursos naturales infrautilizados en nuevas oportunidades de negocio sostenible mediante soluciones tecnológicas vinculadas a la bioeconomía circular.

El taller, celebrado este martes en la Biblioteca Municipal San Zoilo de la citada localidad malagueña, tiene como título 'Del olivar y los frutos secos a la bioeconomía circular: biochar, biodigestión, compostaje y biocomposites', y ha abordado el aprovechamiento de restos de poda, huesos de aceituna y biomasa para desarrollar productos de alto valor añadido y contribuir a la creación de empleo verde en el medio rural.

La jornada organizada por la delegación de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera, la Fundación Cesefor y Red Verde Bioconstrucción, ha contado con la participación del vicepresidente provincial, Juan Rosas, y la concejala de Empleo, Actividades y Polígonos Industriales de Antequera, Francisca Sánchez, entre otros representantes del tejido empresarial y asociativo de la comarca.

Rosas ha subrayado la importancia de la innovación aplicada al sector primario y la sostenibilidad en el ámbito rural. "Hoy la ciencia, la tecnología y la innovación nos demuestran que no hay residuo, sino recurso; que lo que antes se desechaba es hoy una fuente inagotable de riqueza y sostenibilidad", ha afirmado.

En este sentido, Rosas ha remarcado "el compromiso de la institución provincial" para ofrecer alternativas al potencial rural a través de una oferta laboral que permita al talento local quedarse en la comarca de Antequera.

"La bioeconomía brinda oportunidades reales y tangibles para dinamizar la economía local, crear nuevas actividades empresariales y generar empleo verde en el territorio mediante el uso innovador de nuestros recursos biológicos desechados para que las empresas nacidas en el territorio sean competitivas, rentables, viables y con un impacto ambiental positivo", ha afirmado.

La dinamización del taller ha corrido a cargo del jefe de línea del área de Innovación y Transferencia de la Fundación Cesefor, Fernando Rubio, quien ha explicado que el proyecto trabaja en la identificación de los agentes locales vinculados a la bioeconomía y de los recursos naturales infrautilizados, con el propósito de desarrollar proyectos piloto que puedan trasladarse al mercado y generar nuevas iniciativas empresariales.

"Nos han contado sus casos prácticos y sus necesidades y vamos a seguir trabajando recogiendo esas inquietudes y desarrollando proyectos piloto acelerables o exportables a mercado o nuevas actividades empresariales, haciendo el papel de conectores y coordinadores de todas estas iniciativas innovadoras", ha añadido.

Durante el encuentro, un destacado panel de expertos e investigadores han presentado soluciones tecnológicas reales para la revalorización de los subproductos agroforestales.

El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga y director del grupo 'Tecnología de Residuos y Medio Ambiente', ha abierto las intervenciones poniendo el foco en la sustitución de productos fósiles como el petróleo por biomasa, explicando proyectos basados en el uso de residuos como el hueso de aceituna para obtener carbón activo y catalizadores utilizables en aplicaciones de diversas industrias medioambientalmente sostenibles.

Ha recogido el testigo el director técnico de Biochar del Sur, Jesús Villegas, quien ha detallado los procesos de pirólisis aplicados al orujillo, a los huesos de aceituna y restos de poda para la generación de energía renovable y biochar: "Un producto de muy alto valor añadido que devolvemos al suelo y secuestramos dióxido de carbono directamente desde la atmósfera, ayudando a mejorar los números de la agricultura andaluza".

Por su parte, la responsable de Gestión de Proyectos de I+D en Andaltec, Sofía Jurado, ha expuesto los resultados del proyecto europeo 'Life Compolive', centrado en el desarrollo de materiales biocomposites o plásticos reforzados con fibras de poda del olivar y sus aplicaciones industriales a sectores muy variados como el de la automoción.

El gerente de Red Verde Bioconstrucción, Rafael Cintora, finalizó el turno de intervenciones con una charla donde ha destacado la importancia de revalorizar residuos agrícolas y forestales para revitalizar zonas rurales con escasa población.

"Le damos un nuevo enfoque y uso industrial a ese residuo que normalmente se queda en el monte, se desaprovecha o se quema", ha enfatizado.

De igual modo, Cintora ha presentado el proyecto europeo Embeded, desarrollado junto a la Diputación de Málaga para revalorizar los restos del corcho y el brezo de los montes malagueños transformándolos en tableros estructurales para la construcción.

La Diputación ha recordado que BioAction Social Málaga se encuentra en su fase final y contempla la puesta en marcha de una preaceleradora especializada en bioeconomía para ofrecer asesoramiento a proyectos innovadores del territorio y facilitar su desarrollo empresarial.

Asimismo, la institución provincial ha adelantado que plantea organizar una nueva convocatoria del taller 'Del olivar y los frutos secos a la bioeconomía circular: biochar, biodigestión, compostaje y biocomposites' enmarcado en 'BioAction Social Málaga' para los agentes locales de Antequera.

Por su parte, la iniciativa tendrá continuidad este jueves, 22 de octubre, con un taller en Cortes de la Frontera (Málaga) centrado en el aprovechamiento de los recursos naturales de los montes, como la madera, las fibras vegetales, el corcho, el brezo y los residuos agrícolas.

Durante esta jornada se presentarán soluciones como materiales biocompuestos con resistencia estructural equivalente a la del aluminio, tableros de corcho y brezo, envases biodegradables elaborados con micelio de hongos y residuos agrícolas, y una propuesta para revalorizar el corcho local mediante el desarrollo de una industria taponera.