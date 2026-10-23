Doce empresas de la marca Sabor a Málaga de la Diputación participan en la Feria Agraria de la Axarquía en Vélez

Doce empresas adheridas a la marca Sabor a Málaga de la Diputación participan en la Feria Agraria de la Axarquía. - DIUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga participa con 12 empresas locales asociadas en la Feria Agraria de la Axarquía 'FIAX: Raíces con Futuro', cita de proyección internacional que se celebra en el recinto ferial de la localidad malagueña de Vélez-Málaga desde este viernes hasta el domingo.

Así, la marca de la Diputación refuerza "su compromiso con el tejido agroalimentario de la provincia". En un espacio expositivo de 150 metros cuadrados, las firmas locales combinarán la venta directa, degustaciones, demostraciones gastronómicas y ponencias en el marco de una de las acciones orientadas a difundir Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica.

Durante su visita a la feria, el diputado provincial Jesús María Claros ha destacado que "FIAX se consolida como un escaparate de alcance internacional gracias a la presencia de delegaciones procedentes de países como Italia y Bolivia, permitiendo que nuestros productores establezcan alianzas comerciales fuera de nuestras fronteras y reafirmen la condición de Málaga como referente gastronómico internacional".

Claros ha destacado la importancia de que Vélez-Málaga acoja una iniciativa de estas características, "que sitúa a la Axarquía como punto de encuentro para el sector primario, y ha incidido en el apoyo del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Agricultura".

Las 12 firmas adheridas a Sabor a Málaga que exhiben sus productos "representan la diversidad y calidad de las distintas comarcas", ha asegurado.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán adquirir y degustar las elaboraciones de Ajoblanco Doña Amelia; las pasas tradicionales de Málaga de La Borgeña; la repostería artesanal de La Coquetteria; los aceites de oliva virgen extra de S.C.A. Olivarera y Frutera San Isidro; las barritas naturales de Tree Natural Bars; y los subtropicales de la Axarquía de ARJ Frutas Tropicales.

También productos de Miel y Polen La Fraguara; los bombones y chocolates del tostador artesanal de cacao 'bean to bar' de Chocolates Maychoco; el jugo de caña tradicional del Ingenio Nuestra Señora del Carmen; las aceitunas y encurtidos de Encurtidos Almario; los quesos artesanos de La Arriateña y las chacinas y jamones de la Serranía de Ronda de Embutidos Melgar.

Además de la venta directa al público y las degustaciones de productos emblemáticos, la agenda institucional y empresarial de Sabor a Málaga en FIAX contempla la participación en encuentros B2B (Business to Business) y actividades de networking programadas con compradores, distribuidores, cadenas de alimentación y profesionales del sector de la hostelería tanto nacionales como internacionales.

El expositor provincial albergará un programa promocional con masterclass culinarias y de coctelería de la mano del premiado bartender Víctor Varela, presentaciones de productos, mesas redondas técnicas y la participación activa en los concursos de mieles y quesos del certamen, reforzando así la promoción de la excelencia agroalimentaria de la provincia.