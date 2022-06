Ecologistas en Acción exige "información inmediata" sobre las investigaciones del incendio de Pujerra

MÁLAGA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Malagueña de Ecologistas en Acción ha exigido "información inmediata" sobre las investigaciones iniciadas tras el incendio iniciado este miércoles en el término municipal de Pujerra y que afecta también a Benahavís.

Así, han lamentado que "la pesadilla del incendio se repite" y han criticado la "gestión desastrosa e ineficaz por parte de la Junta de Andalucía". En un comunicado, han demandado un retén "permanente" y han considerado que el fuego en Sierra Bermeja de septiembre pasado "no ha servido para nada".

"Cuando no se hacen los deberes la historia se repite", han insistido desde la organización, que ha pedido que Sierra Bermeja se declare Parque Nacional al completo. No obstante, este fuego en Pujerra no está afectando a Sierra Bermeja.

Por otro lado, desde la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción han añadido que si se confirma que el inicio del incendio "se ha producido en La Resinera, finca privada, se debe investigar hasta el final y depurar responsabilidades".