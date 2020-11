La educación, las nuevas servidumbres aéreas, financiación y la zona azul, a debate en pleno del Ayuntamiento de Málaga

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las nuevas servidumbres aeronáuticas y la apuesta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el municipalismo (PP); la nueva Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), aprobada el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y el apoyo a la concertada (Cs); la zona azul (PSOE) y la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y garantías laborales para las trabajadoras (Adelante Málaga), son algunos de los asuntos que se abordarán en el pleno de este jueves del Ayuntamiento de Málaga.

Así, una de las mociones urgentes que lleva al pleno el PP será sobre las nuevas servidumbres aeronáuticas. En concreto, el alcalde, Francisco de la Torre, ha explicado que se busca entre los ayuntamientos afectados --Málaga capital, Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama--, y otras instituciones coordinar "un equilibrio entre seguridad aeronáutica y el desarrollo urbanístico".

En concreto, en la moción, que podría finalmente aprobarse como institucional, se manifiesta la preocupación del Consistorio por las consecuencias negativas que tendrá para la ciudad el proyecto de Real decreto por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, ya que afectarán al techo edificable y por tanto a la ejecución de proyectos en Málaga capital, Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama.

Por ello, solicita a Aviación Civil que tenga en cuenta las alegaciones que dichos municipios, la Diputación Provincial y la Universidad de Málaga van a presentar al objeto de que "se encuentre un equilibrio entre seguridad aeronáutica y desarrollo urbanístico y, por ende, progreso y transformación de dichos municipios afectados".

Por otro lado, la segunda moción urgente del PP, según ha informado De la Torre, incide en la "necesaria apuesta de los Presupuestos Generales del Estado por el municipalismo".

En concreto, instan al Gobierno a aprobar un fondo estatal incondicionado que como mínimo esté dotado de 3.000 millones para todos los ayuntamientos españoles; y a aprobar un fondo de carácter específico de, al menos, 400 millones de euros para la financiación del transporte municipal, tal y como recogía el anterior borrador de decreto.

Además, se solicita la participación de las entidades locales en el Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea mediante la gestión directa de parte de los 140.000 millones de euros que España recibirá con cargo a dicho fondo, así como que la participación sea al menos del 14 por ciento, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España.

A juicio del PP, las cuentas estatales "no deben entenderse como unas cuentas al uso sino que en estas circunstancias deben tener la capacidad de prever más financiación para los ayuntamientos", más aún tras la crisis por la pandemia del coronavirus

ZONA AZUL

Por su parte, el PSOE lleva como moción urgente una iniciativa relacionada con la zona azul. Así, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha pedido al Ayuntamiento de Málaga y a Smassa "la eliminación inmediata de la zona azul en Huelin hasta que se cree, por parte del equipo de gobierno, una consulta ciudadana ante cualquier implantación del SARE en la ciudad, en cualquiera de los barrios".

Asimismo, piden que el Pleno inste al alcalde a "cumplir su compromiso con los vecinos de Cruz de Humilladero para constituir una mesa que aborde la necesidad de aparcamiento en sus barrios, así como pinte de blanco las plazas que fueron delimitadas como SARE por el equipo de gobierno".

Pérez ha criticado que el alcalde "hace tiempo que no escucha a los vecinos". "Se hacen las cosas sin tener en cuenta las necesidades de los malagueños", ha agregado. "Aparcar en la ciudad de Málaga es un problema y en lugar de buscar soluciones lo que busca De la Torre son problemas", ha criticado.

Al respecto, el alcalde ha incidido en que desde el equipo de gobierno se tiene "una política de máximo consenso vecinal". Ha agregado, por tanto, que lo que se plantea es ponerlo a prueba: "Eso es una cosa democrática, que es poder opinar una vez visto si funciona o no", ha señalado, añadiendo que "donde se ha puesto la gente está contenta y satisfecha; el balance siempre es positivo".

"Nosotros vamos a plantear algo que ya se aprobó en pleno, hace un mes, en una moción que venía de la comisión correspondiente, que es ponerlo a prueba", ha agregado, añadiendo que "eso haremos en esta zona y en Cruz de Humilladero se debe hacer también". "Es ponerlo a prueba y si luego si no funciona lo retiramos", ha asegurado.

PLANTILLA TRABAJADORAS AYUDA A DOMICILIO

Por su parte, la moción urgente de Adelante Málaga está relacionada con en apoyo a las plantillas de trabajadoras de ayuda a domicilio. El portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, ha incidido en que las condiciones laborales de estas mujeres, hoy por hoy, son muy precarias" a pesar de que la ayuda a domicilio "es un servicio declarado esencial y constituye una prestación básica de los servicios sociales comunitarios".

Así, en la moción piden que el Ayuntamiento apoye la movilización de las empleadas de ayuda a domicilio del día 27 de noviembre y se solidarice con las reivindicaciones laborales de este personal.

Zorrilla ha explicado que "la ayuda a domicilio emplea a 1.200 personas en Málaga, más del 90 por ciento mujeres y aunque la gestión corresponde al Ayuntamiento, tiene contratos con empresas privadas que lo prestan en condiciones de precariedad insostenibles".

EDUCACIÓN

Por otro lado, también el pleno abordará la educación. En concreto, el grupo municipal de Cs ha presentado como moción urgente relativa a la defensa de la educación concertada y sobre la necesidad de alcanzar un pacto por la educación a largo plazo.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Noelia Losada, ha criticado la 'Ley Celaá', que, se trata, a juicio del partido naranja, "de un texto que ataca a la enseñanza concertada y especial; elimina la meritocracia, y acaba con el castellano como lengua vehicular para garantizar el apoyo de las fuerzas separatistas a los Presupuestos Generales del Estado".

Por ello, Cs propone que el pleno del Ayuntamiento manifieste su rechazo a la futura LOMLOE "por carecer de consenso, fomentar la división, vulnerar la libertad de las familias para elegir centro y perjudicar la enseñanza en castellano". De igual modo, pide que el pleno del Ayuntamiento muestre su apoyo a la enseñanza concertada, cuya convivencia con la pública ha demostrado ser un modelo de

éxito.

Asimismo, piden que el Pleno repruebe "las declaraciones realizadas en redes sociales atacando a la educación concertada y la escalada de odio que desencadenan y que no ayudan en la situación social actual, cuando se debe apostar por un pacto nacional por la educación que no dependa del signo político de los sucesivos gobiernos".

Sobre educación, también en la sesión plenaria de este jueves se debatirá una moción del PP en la que piden que el castellano sea lengua vehicular en todo el Estado.

En concreto, proponen que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a no excluir el castellano como lengua oficial del Estado en la Ley de Educación, "para no quebrantar la unidad nacional como recoge la Constitución Española en su artículo 3 y no vulnerar los más esenciales principios de derechos y libertades que recoge la Carta Magna".