La emergencia climática, el cine de los 70, Fellini y la mujer africana, ejes de la programación de MaF 2020

La emergencia climática, el cine de los 70, Fellini y la mujer africana, ejes de la programación de la octava edición de MaF (Málaga de Festival), ciclo que se celebra con carácter previo al 23 Festival de Cine y que programará del 20 de febrero al 12 de marzo 147 actividades distribuidas entre sus distintas categorías en 59 espacios de los once distritos de la ciudad.

El principal objetivo del evento, que este año cuenta con "la Caixa" como colaborador principal, es dialogar con la sociedad a través de la cultura en general y el audiovisual en particular.

El Cine Albéniz ha acogido este lunes la presentación, a la que han asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejala de Cultura y Deportes, Noelia Losada; y el director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; además de representantes de las entidades públicas y privadas que participan y colaboran, así como los colectivos artísticos que dan vida a esta programación.

En esta edición, la colaboración y la participación adquieren mayor relevancia por los ejes a través de los que discurre la programación de MaF 2020 y que lo convierten en un festival de marcado impacto social.

Ejemplos de programación de producción propia son el Transdisciplina especial MaF; el Concierto de Olivier Arson sobre 'El reino,' con coloquio posterior con Rodrigo Sorogoyen; y 'Parentescos raros', un encuentro sonoro con Donna Haraway a cargo de Ainara Legardon, Pablo Contreras y Luz Prado, actividades que tendrán lugar en el auditorio del Museo Picasso.

Sumadas a las intervenciones de Charo Carrera y Julio Anaya Cabanding, en Centre Pompidou y la Colección de Museo Ruso respectivamente, completan un primer aperitivo de actividades enfocado a reflexionar sobre el presente de la cultura y el arte.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Por otro lado, MaF ha impulsado en esta edición una serie de actividades para reflexionar sobre la emergencia climática y sobre la Teoría Gaia del científico James Lovelock. 'Gaia y Mundo Margarita. Diálogo artístico con James Lovelock' es una exposición colectiva que tendrá lugar en el Ateneo de Málaga.

En La Caja Blanca se podrá visitar 'Gaia, Viaje al Tártaro', de Llum A. González y Sonia Marpez; mientras que La Casa Amarilla y la SEAP, respectivamente, acogerán la muestra colectiva 'Somos' y 'Naturaleza Gráfica', de Carmen Moreno.

En el ámbito más reflexivo, se ofrece el encuentro con el filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky, quien conversará en Museo Picasso Málaga con José Lebrero José Carlos Ruiz sobre el momento que atraviesa la condición humana.

Asimismo, en la Facultad de Ciencias, el profesor José Damián Ruiz Sinoga ofrecerá la conferencia 'Emergencia climática en Málaga'. El sábado 7 de marzo, el Colectivo Urban Sketchers Málaga se trasladará a El Balneario/Los Baños del Carmen con el fin de reflexionar sobre los efectos del litoral a través de sus pinceladas.

Otra cita será el estreno nacional de The Great Green Wall, en el Rectorado de la UMA. En la última jornada de MaF, en Tríodos Bank se llevará a cabo el coloquio 'Otro cine es posible', con Montse Ogalla, Luz Molina y Marta Ruiz. Este bloque de coloquios se cierra con el ciclo 'Gaia ante el reto del antropoceno' que coordina el politólogo Manuel Arias Maldonado.

En el plano más artístico, 'Baleia', de Ararí Danza, convertirá la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina en foro de reflexión, desde la danza contemporánea, sobre el uso y abuso de los plásticos en nuestra rutina y su efecto devastador en la flora y fauna marinas. Por su parte, Pedro Okaña y los suyos, en el Paseo del Parque, realizarán II Acciones Paralelas: Orgánica. Mientras que Punto Escénico ofrecerá una acción de danza vertical y multimedia titulada '¿Agua muerta?'.

EL CINE DE LOS 70 Y ENCUENTROS

Versometraje, en su séptima edición, y bajo el título 'Los 70: El cine que cambió nuestra mirada', contará con la participación de Manuel Vilas, Isabel Bono, Andrés Neuman, Antonio Orejudo e Isabel Pérez Montalbán, entre otros.

En el Museo Jorge Rando, Paco Casado ofrecerá una visión alternativa a ese cine gracias a la conferencia 'Las cineastas de los 70, más allá de los Toros Salvajes'. Para los más jóvenes, habrá un Escape Room especial 'El padrino' en La Caja Blanca.

De igual modo, MaF impulsa una serie de encuentros y coloquios a través de los cuales invita a reflexionar, hablar y aprender sobre cine. El domingo 1 de marzo, se proyecta en Cine Albéniz, 'O que arde', de Oliver Laxe, con la participación del director y del actor protagonista.

En la jornada de cierre, David Trueba presentará su documental 'Si me borrara el viento lo que yo canto'; mientras que por la mañana, Aritz Moreno, director de Ventajas de viajar en tren, hará lo propio en un encuentro con el alumnado en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

Días antes, este mismo alumnado conversará con las directoras del documental '¿Qué coño está pasando?', Marta Jaenes y Rosa Márquez. Por su parte, Laura Herrero presentará el documental sobre abuso sexual en la infancia '¿Me vas a gritar?' en el marco de la Semana de Cine de Derechos Humanos de Amnistía Internacional y en colaboración con esta organización.

Ya en el mundo de las series, y en colaboración con Aula de Cultura Sur, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos charlarán con Pablo Aranda, en el Museo Carmen Thyssen, sobre La peste. En el ámbito más educativo, en la Facultad de Derecho, Antonio Quesada, junto con profesores de Filosofía y Derecho, ofrecerá la conferencia 'La utilización del cine en la docencia universitaria'.

CENTENARIO FELLINI Y HOMENAJE A PILAR MIRÓ

Por otro lado, el 5 de marzo, Esteve Riambau y Gerardo Sánchez conversarán sobre 'La dolce vita', la película icónica de Federico Fellini. Asimismo, el 6 de marzo, Máximo Huerta y María Herreros presentarán 'Viva la dolce vita', en conversación con el director editorial de Lunwerg, Javier Ortega. Esa noche, en la Sala Maynake, podremos disfrutar de 'Federico sueña a Fellini'.

En colaboración con Filmoteca Española, los dos últimos días de MaF, se proyectarán 'El crimen de Cuenca' y 'El pájaro de la felicidad', con coloquios posteriores para debatir sobre la figura y obra de Pilar Miró.

FEMINISMO, INTERNACIONAL Y CLÁSICOS

El feminismo es eje transversal de MaF desde que comenzara su andadura. Este año, mira hacia la mujer del continente africano gracias a coloquios con Lucía Mbomiío, que tendrá lugar en el CAL; o con Trifonia Melibea Obono, en el Colegio de Graduados Sociales. Esta mirada se completa con la exposición 'La madre que nos parió', de los fotógrafos Nacho Samper y Nacho Carballo, en el Centro Cultural MVA; y con el proyecto 'Málaga/Tombuctú', en la Alianza Francesa, impulsado por el Colectivo Mestizo Buenguema.

En colaboración con TCM, se proyecta el documental 'África en cinecicleta' y conversaremos con sus realizadores, Isabel Segura y Carmelo López.

En el ámbito internacional, al encuentro con Gilles Lipovetsky hay que sumar las proyecciones en distintos centros educativos de los proyectos finales, en ficción y documental, de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba); el III Ciclo Novocine, sobre cine emergente brasileño, y la proyección del documental It will be chaos, de Lorena Luciano y Filippo Piscopo.

De igual modo, regresan a la programación de MaF actividades ya clásicas como las intervenciones escénicas en los mercados municipales, la Fiesta POOUS, la Fiesta '¡Swing de cine!', Peneque en las bibliotecas, la colaboración con la ESAD o Vermut-O-Rama especial MaF.

Por otro lado, el Cine Albéniz será escenario el jueves 20 de febrero (21.30 horas) del concierto inaugural de MaF 2020 con McEnroe y Maika Makovski. El concierto de clausura, que tendrá lugar el jueves 12 de marzo (21.30 horas), en el Teatro Echegaray, correrá a cargo de Bromo y su 'No Signal'.