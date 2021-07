Las empresas innovadoras de BIC Euronova en Málaga generan 225 puestos de trabajo en 2020

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las empresas innovadoras alojadas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga BIC Euronova, con sede en el Parque Tecnológico de Andalucía-Málaga Tech Park, generaron en 2020, en el que comenzó la pandemia por el coronavirus, un total de 225 puestos de trabajo.

Unos datos que acumulados dan como resultado los más de 5.200 puestos de trabajo generados por el total de las 507 empresas innovadoras alojadas en BIC Euronova a lo largo de su existencia, según han informado desde la entidad a través de un comunicado.

Con estas cifras, han destacado que BIC Euronova "se consolida como la incubadora de empresas innovadoras pionera en Málaga en apoyar la creación, incubación, consolidación e internacionalización de empresas innovadoras", que este año cumplirá 30 años de actividad.

En 2020 BIC Euronova seleccionó y acogió cinco nuevas empresas innovadoras en su centro, contando a lo largo del pasado ejercicio con un total de 36 empresas alojadas en sus instalaciones, nueve de ellas de capital extranjero; a las que habría que sumar otras 33 alojadas en su incubadora virtual y cinco en el espacio de 'coworking'. El pasado año la ocupación media fue del 80 por ciento.

Han destacado que, tras la irrupción de la pandemia, BIC Euronova se adapta al contexto por COVID-19 con distintas acciones online gratuitas de apoyo al tejido empresarial malagueño, tales como encuentros virtuales, asesoramiento, visibilidad a nivel internacional o apoyo en la captación de financiación y ronda de inversores. Además adapta las instalaciones con los protocolos sanitarios recomendados.

Asimismo, firmó el convenio con Byevolution Creative Factory para la gestión conjunta de 'Keireitsu Forum Andalucía', marca concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con 53 sedes en 27 países de cuatro continentes.

Tras dicha alianza, en octubre del pasado año celebraron el primer 'Keiretsu Forum Andalucía' en Málaga, en el que startups andaluzas se presentaron a ronda ante más de 130 inversores privados internacionales.

Por otro lado, ha resaltado que más del 25 por ciento de las empresas del Parque Tecnológico de Andalucía están o han estado en BIC Euronova, porcentaje que pone en relieve el alto índice de la tasa de supervivencia de las empresas que han sido incubadas en este centro, que ronda el 80 por ciento.

Del mismo modo, formó parte del consorcio Air Andalusia-Digital Innovation Hub Europeo, además de continuar como socio en España de la aceleradora Skydeck de la Universidad de Berkeley de Estados Unidos. Igualmente cuenta con la homologación como incubadora Internacional de Soft Landing otorgada por la Asociación Nacional de Incubadoras de EEUU (InBIA).

Dada la vocación internacional de BIC Euronova, en 2020 continuó apostando fuertemente por la internacionalización de empresas, gracias a la alianza que mantiene con la Red Europea de BICs (EBN), a la que pertenece, y a las diversas conexiones que presenta en el resto de continentes. De hecho cuenta con oficina técnica en China para facilitar servicios empresariales y atraer inversores.

Asimismo, 15 empresas apoyadas por BIC Euronova participaron en proyectos internacionales y otras dos fueron respaldadas en servicios de 'softlanding'. Paralelamente, desde la entidad se fomentó el emprendimiento en Costa Rica, Egipto, Jordania y norte de África. También durante 2020 fue miembro del Grupo de Estrategia Internacional Conjunta (GEIC).

En cuanto a proyectos financiados con fondos de distintas convocatorias de la Comisión Europea, la institución promovió un total de seis en los que participó como socio, entre ellos BIC For SME (formación para innovación empresarial), Fibia (innovación social), SME4SMARTCITIES (smartcities), Gosump (movilidad urbana sostenible), EasyRights (acceso a derechos para inmigrantes) y The Next Society (emprendimiento en Oriente Medio y Norte de África).

Han recordado que desde su fundación en 1991, BIC Euronova mantiene la marca EU|BIC concedida por la Comisión Europea, a través de EBN (European Business Network), como distintivo de calidad en la prestación de todos sus servicios. Una marca, que ha renovado en 2020 por cinco años hasta 2025 y que ofrece garantía de cumplimiento de las competencias vinculadas a la actuación de un Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) o BIC (Business Innovation Centre).

En 2020 continuó albergando la sede de Ances, la Asociación Nacional de BIC españoles, presidida por el director General de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, que en abril de 2020 fue también elegido presidente del Club Euronova, club de empresas innovadoras.

Entre otros datos del pasado ejercicio, destacan 120 emprendedores atendidos desde BIC Euronova, siete empresas apoyadas en transformación digital, 50 empresas/emprendedores mentorizados, 13 respaldadas por la entidad en la captación de financiación por 325.000 euros; 36 empresas tutorizadas por el equipo de consultores y 24 contratos de consultoría ejecutados; datos que forman parte de la actividad del CEEI/BIC malagueño en 2020.

Además, han precisado que BIC Euronova ofertó un total de ocho webinars gratuitos, dirigidos a empresas y emprendedores en 2020, que se suman a los 24 eventos organizados de carácter empresarial, cuatro desayunos tecnológicos y de la innovación, junto a una Jornada de Puertas Abiertas online.

Por último y como acciones de Responsabilidad Social Corporativa, han reseñado la colaboración el pasado año con Aldeas Infantiles, la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama), con ASIT en recogida solidaria de equipamiento informático, promoviendo también la recogida de tapones con fin solidario, además de participar en los proyectos de innovación social Fibia y EasyRights.

DESDE LA FUNDACIÓN

Desde su fundación, más de 575 empresas han sido tutorizadas por BIC Euronova, creando o manteniendo más de 5.425 puestos de trabajo de alta cualificación, durante sus primeros años de actividad, han señalado desde la institución.

Los sectores en los que se desarrolla la actividad de las empresas alojadas son principalmente los de la Ingeniería, Consultoría y TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), aunque también se detectan distintos sectores tales como Energía y Medio Ambiente, Formación, Construcción, Salud, Biotecnología y Fabricación, entre otros.

A punto de cumplir 30 años de actividad, más de 4.450 proyectos de emprendedores han utilizado los servicios de esta entidad, han indicado, y se ha apoyado la creación de 952 nuevas empresas, generando y/o preservando 5.409 empleos. De forma directa, 507 empresas han sido incubadas en sus instalaciones por un período medio de 2,75 años y con una tasa de supervivencia en torno al 80 por ciento.