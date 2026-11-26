Ernie, el pequeño gorila de Bioparc Fuengirola, celebra su primer cumpleaños - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) celebrará este 29 de noviembre un día especial, ya que Ernie, el pequeño gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla) nacido en el parque hace justo un año, celebra su primer cumpleaños.

Doce meses llenos de descubrimientos en los que ha ido creciendo, adquiriendo nuevas habilidades y mostrando cada vez más curiosidad por el mundo que le rodea, han señalado desde el espacio en un comunicado.

Su nacimiento, el 29 de noviembre de 2025, fue un acontecimiento especialmente emocionante. Ernie llegó al mundo en el recinto exterior y a plena luz del día, ante la mirada sorprendida de los visitantes que tuvieron la oportunidad de presenciar este momento tan especial.

Desde entonces, su evolución ha estado marcada por el estrecho vínculo con su madre, Wefa, que desde el primer momento ha permanecido muy pendiente de él, ofreciéndole protección y acompañamiento durante sus primeras etapas de vida.

Durante sus primeros meses, Ernie permanecía prácticamente todo el tiempo aferrado a su madre. Poco a poco, a medida que fue ganando fuerza y confianza, comenzó a mostrar una curiosidad cada vez mayor por su entorno.

Uno de los momentos más significativos de esta evolución llegó al cumplir cuatro meses, cuando empezó a dar sus primeros pasos y a explorar de forma más autónoma los espacios próximos a Wefa. Aquellas primeras incursiones fueron el comienzo de una nueva etapa, en la que cada movimiento, juego y descubrimiento forma parte de su aprendizaje.

A lo largo de este primer año, Ernie ha ido desarrollando progresivamente sus capacidades físicas y sociales. Observar, explorar, manipular elementos de su entorno e interactuar con otros individuos son comportamientos fundamentales en el desarrollo de los gorilas, animales con una extraordinaria complejidad social y cognitiva.

Su crecimiento es seguido de cerca por el equipo de Zoología de Bioparc Fuengirola, que trabaja diariamente para garantizar su bienestar y atender sus necesidades en cada etapa de su desarrollo.

Más allá de los cambios físicos, este primer cumpleaños permite recordar la importancia de respetar los ritmos individuales de cada animal y comprender la complejidad de su comportamiento, sus relaciones sociales y sus necesidades.

La celebración del primer cumpleaños de Ernie es también una oportunidad para conocer mejor la situación de su especie. El gorila occidental de llanura está catalogado como En Peligro Crítico de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La destrucción y fragmentación de los bosques tropicales, la caza furtiva y las enfermedades constituyen algunas de las principales amenazas para su supervivencia.

Por ello, la conservación de los gorilas requiere un compromiso que vaya mucho más allá de conocer a estos animales. Es imprescindible proteger los ecosistemas en los que viven y apoyar iniciativas que contribuyan a preservar su biodiversidad.

En este sentido, Fundación Bioparc desarrolla una importante labor de conservación sobre el terreno, colaborando con organizaciones especializadas y proyectos que trabajan directamente en los hábitats naturales de especies amenazadas.

Entre estas iniciativas destaca el trabajo conjunto con la Wildlife Conservation Society (WCS) en el Parque Nacional de Nouabalé-Ndoki, en la República del Congo, un espacio de extraordinario valor ecológico situado en el corazón de la cuenca del Congo. Allí se desarrollan actuaciones de investigación, protección de la fauna y conservación de los bosques tropicales, fundamentales para la supervivencia de especies como los gorilas.

ERNIE, UN PEQUEÑO EMBAJADOR DE UNA GRAN CAUSA

Un año después de su nacimiento, Ernie se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de Bioparc Fuengirola. Su historia permite descubrir de cerca cómo crece un gorila, comprender mejor sus comportamientos y apreciar la extraordinaria riqueza de estos grandes primates.

Su primer cumpleaños es, sobre todo, una celebración de la vida y de todo lo que ha descubierto durante estos doce meses. Pero también es una ocasión para recordar que los gorilas necesitan nuestra atención y compromiso, y que la conservación de su futuro depende de proteger sus hábitats y trabajar conjuntamente para hacer frente a las amenazas que ponen en peligro su supervivencia.

Conocer a Ernie es una oportunidad para acercarse a su especie, despertar la curiosidad y comprender por qué es tan importante conservarla.

La protección de los gorilas es también una de las señas de identidad de los Bioparc en España. Tanto Bioparc Fuengirola como Bioparc Valencia, con sus respectivos grupos de gorilas, son referentes en el conocimiento, el bienestar y la sensibilización sobre esta extraordinaria especie.

Ambos parques comparten un compromiso con la conservación que se enmarca en el One Plan Approach (Enfoque de Plan Único), impulsado por la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Este enfoque promueve una estrategia global que integra las actuaciones dirigidas a proteger a las especies en sus hábitats naturales (conservación in situ) y las desarrolladas con animales bajo cuidado humano profesional (conservación ex situ), entendiendo que ambas pueden contribuir conjuntamente a afrontar los desafíos que amenazan su supervivencia.