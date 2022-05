Espadas afirma que el voto al PP el 19J "acabará en el bolso de Olona": "Moreno hace de moderado y ella de agitadora"

"Que no vendan milongas, si Moreno Bonilla quiere que le creamos, que firme un papel que diga que no gobernará nunca con la ultraderecha"

MÁLAGA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha afirmado que el voto al PP el próximo 19 de junio en las elecciones autonómicas "acabará en el bolso de Olona, la señora de Alicante", en referencia a la candidata de Vox al Gobierno andaluz, Macarena Olona.

"Eso lo tienen que saber los andaluces, el voto que algunos puedan darle de manera honesta a Moreno Bonilla, pensando que el hombre no es muy mala persona, es buena gente, parece respetuoso, es un voto que acaba en el bolso de una tal Olona, la señora de Alicante, que ha dicho alto y claro que viene a cargarse a autonomía de Andalucía", ha subrayado Espadas.

En Málaga, donde ha participado en un acto público con militantes y simpatizantes, junto al resto de candidatos por Málaga al 19J, Espadas ha sostenido que uno, en referencia al candidato del PP, Juanma Moreno, "hace de moderado y la otra --Olona-- de agitadora, pero es lo mismo y van juntos". "Ese es el gran engaño de estas elecciones", ha sentenciado.

Según el candidato socialista, "cada voto a Moreno Bonilla suma con la ultraderecha, cada voto al PSOE para a la ultraderecha radical". En este punto, ha defendido que la "ultraderecha no es una amenaza, es una realidad, gobierna ahí al lado, en Castilla y León gracias al PP".

"Que no vengan a vendernos milongas, si Moreno Bonilla quiere que le creamos, que firme un papel que diga que no gobernará nunca con la ultraderecha. Eso es lo que no ha firmado su compañero en Castilla y León y él no es capaz porque si la necesita pactará con ella, igual que hizo hace tres años y medio para ser presidente", ha sostenido en su intervención Espadas.

Así, ha reiterado que el 19 de junio es "un día decisivo para Andalucía" y ha incidido en la importancia de acudir a las urnas a votar. Espadas ha afirmado que "la derecha" quiere hacer una campaña idéntica a la de 2012: "encuestas, ruido, portadas de los de siempre; todo para decir que no hace falta que vayáis a votar. Pero qué lección le dio Andalucía en 2012, en 1980, en 1982, en 1996, en tantas elecciones en las que estaban en juego cosas".

"En estas --elecciones-- las cosas son las de comer, las que afectan a nuestros hijos e hijas, el futuro de nuestros jóvenes, la salud, la educación...", ha dicho el candidato del PSOE-A, quien ha calificado al Gobierno de PP y Ciudadanos como "el más inepto; no sólo el más torpe sino el menos diligente".

En su opinión, la ciudadanía "quiere gobiernos capaces, no para salir del paso". "Han tenido su oportunidad y han demostrado de lo que son capaces en los servicios públicos y Moreno Bonilla no ha sido capaz de hacer lo que Andalucía necesitaba", ha recalcado.

La derecha, ha continuado el socialista, "no tiene proyecto para Andalucía, ha sido el gobierno más incapaz". "El 19J vamos a decirle alto y claro que queremos más Andalucía, igualdad entre hombres y mujeres, trabajar para acabar con la lacra machista, no necesitamos más derecha rancia", ha sostenido.

Espadas ha señalado que el PSOE quiere "seguir construyendo Andalucía, siendo un partido útil". "Queremos poner Andalucía donde tiene que estar", ha subrayado, añadiendo: "A los que queréis que Andalucía no retroceda os pido que os mováis para que el 19J vayan todos a votar".

En este sentido, ha reiterado que "es el momento de no quedarse en casa, es el momento de decidir la Andalucía que queremos y el modelo de sociedad por el que queremos trabajar". "Decidir dónde y cómo queremos llegar y, sobre todo, con quién queremos estar", ha enfatizado.

PÉREZ PIDE A LOS MODERADOS DEL PP QUE VOTEN AL PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha hecho un llamamiento "a esos votantes moderados del PP"m a los que ha dicho: "Solo es posible un gobierno moderado si gobierna el PSOE. Solo es posible que tengamos un gobierno que entienda Andalucía si gobierna el PSOE. Porque esos votantes moderados del PP que sienten urticaria con la extrema derecha saben perfectamente que, si votan al PSOE y a Juan Espadas, votan por Andalucía".

Pérez ha asegurado que "los socialistas no nos escondemos nunca". "Nunca hemos escondido nuestras siglas, las del PSOE. El PP en estas elecciones está jugando al escondite no está haciendo campaña. El único partido que está haciendo campaña en la calle es el PSOE. Y se está escondiendo Moreno Bonilla porque no quiere debatir con Juan Espadas, porque sabe que le gana", ha sentenciado.

A su juicio, "el PP no ha hecho nada por Málaga". "Han venido a hacer muchos paseos. De la Alameda Principal a calle Larios, de calle Larios a la Alameda Principal, pero no han pisado un solo barrio y no han estado en los pueblos. Moreno Bonilla ha querido hacer una campaña plana, como plano es su gobierno", ha opinado.

Pérez ha hecho un llamamiento a los militantes del PSOE en la provincia y a los vecinos de Málaga: "En 20 días tenemos tiempo para explicar que el cambio político a Andalucía va a llegar de la mano de Juan Espadas. Con orgullo socialista".

En la misma línea, el candidato número uno del PSOE por la provincia de Málaga al Parlamento andaluz, Josele Aguilar, ha asegurado que la ciudadanía "sabe que se avecina un pacto entre una derecha sibilina y taimada, la de Moreno Bonilla, y otra derecha desatada y agresiva, la de Vox, pero que tienen el mismo proyecto en común". "El problema de Andalucía no es Vox, el problema de Andalucía es que tenemos un presidente que se deja arrastrar por Vox", ha manifestado.

"Moreno Bonilla no quiere que se le identifique con el PP porque en el peor momento de España y en la peor crisis durante muchos años no sólo no arrimó el hombro, sino que hizo todo lo posible porque en España fueran las cosas peor con tal de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho.

También ha intervenido la candidata número dos del PSOE al Parlamento andaluz por Málaga, Isabel Aguilera, quien ha reconocido que en estas elecciones se juegan "derechos y libertades, el futuro de Andalucía, lo que hemos conseguido en sanidad, educación, dependencia e igualdad". Por último, la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha defendido que Juan Espadas "va a ser un gran presidente de la Junta de Andalucía y un gran presidente de los barrios de Andalucía".