Estudiantes de la UMA evalúan sus habilidades tecnológicas y de comunicación en 'Líderes Digitales Universitarios 2026'

Jornada 'Líderes Digitales Universitarios 2026' en la Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha acogido este martes la fase local de la segunda edición de 'Líderes Digitales Universitarios 2026', una iniciativa de la Red de Cátedras Telefónica que reúne a estudiantes de grado y máster para poner a prueba sus competencias digitales, su capacidad de liderazgo y sus habilidades de comunicación ante los retos de la sociedad digital.

La edición de este año plantea el debate '¿Una Smart City sin IA seguirá siendo competitiva en los próximos años?', con el objetivo de invitar a los universitarios a reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la competitividad de los entornos urbanos.

La jornada, celebrada en el edificio Rayo Verde, ha incluido distintos retos destinados a evaluar tanto sus capacidades técnicas como sus habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

Las pruebas han combinado ejercicios relacionados con el desarrollo digital, la programación y la aplicación práctica de herramientas de inteligencia artificial con dinámicas centradas en la comunicación pública, el liderazgo y la resolución colaborativa de problemas.

La inauguración y la sesión técnica han contado con la presencia del rector de la UMA, Teodomiro López; la adjunta a la dirección Sur de Telefónica, Cristina Lirio, y la directora de la Cátedra Telefónica de la universidad, Nuria Rodríguez Ortega.

También han asistido el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio; el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, Rafael Godoy; Alejandro Chinchilla, de la Red de Cátedras Telefónica, y Leopoldo Sánchez, responsable de Administración Pública de Andalucía Oriental y Melilla.

Los cuatro estudiantes mejor clasificados en la fase local obtendrán la acreditación como Líder Digital Universitario y representarán a la UMA en la final nacional, prevista en Madrid los días 29 y 30 de octubre junto a estudiantes de las demás universidades participantes.