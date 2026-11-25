Participantes en el proyecto de la Universidad de Málaga titulado 'Misoginia digital, antifeminismo y roles de género tradicionales: análisis de los discursos en el ecosistema social y mediático '(MAR-Gen) . - UMA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo proyecto impulsado por investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (UMA), seleccionado por el Instituto de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad, para su subvención, analiza la proliferación y paulatina normalización de los discursos misóginos y antifeministas en el ámbito digital.

Dirigido por la profesora de Sociología de la UMA Livia García Faroldi, el proyecto MAR-Gen ha recibido una financiación de más de 20.000 euros para su ejecución en los próximos 24 meses. Asimismo, cuenta con la participación de investigadores de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, han indicado desde la UMA en una nota.

"En los últimos años se ha asistido a un retroceso en el apoyo público al feminismo, acompañado por la expansión de discursos misóginos, antifeministas y favorables a los roles de género tradicionales, especialmente entre la población joven. Paralelamente, se detecta la extensión de percepciones que minimizan o niegan la existencia de desigualdades estructurales entre hombres y mujeres", señalan sus impulsoras.

Ante esta realidad, este proyecto estudia estos discursos en la esfera digital, así como el apoyo de roles de género tradicionales, estudiando su impacto en la población, especialmente la joven.

Metodológicamente, adopta un enfoque multidisciplinar y plurimetodológico, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. Se realizarán análisis de datos secundarios de encuestas nacionales e internacionales, análisis de contenido de medios de comunicación de ámbito nacional con diferentes líneas editoriales, análisis de las publicaciones de influencers relevantes y de grupos de discusión con jóvenes (15-29 años).

El Instituto de las Mujeres subvencionará a partir de esta convocatoria pública un total de 43 proyectos, de entre cerca de 280 solicitudes presentadas. De esos, once corresponden a universidades andaluzas, siendo MAR-Gen el único seleccionado de la UMA.

'Misoginia digital, antifeminismo y roles de género tradicionales: análisis de los discursos en el ecosistema social y mediático '(MAR-Gen) cuenta con la participación de ocho investigadoras, como son, además de García Faroldi, Laura Teruel, Sonia Blanco, Ana Zafra y Pablo Pastora, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, y Estrella Gualda, Pilar Blanco y Alfonso Chaves, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva.