Archivo - Imagen de archivo del Brisa Festival en el puerto de Málaga. - BRISA FESTIVAL/JAVIER ROSA - Archivo

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Málaga (UMA) explora cómo los entornos inmersivos podrían ampliar la relación de los festivales de música con su público y pueden convertirse en una nueva vía para que estos eventos prolonguen la experiencia más allá del espacio físico en el que se celebran.

El trabajo, publicado en la revista Street Art & Urban Creativity, examina la comunicación digital de los festivales de música malagueños, analiza la disposición del público joven a participar en experiencias musicales inmersivas e identifica estrategias para integrar estos formatos en la planificación comunicativa.

La investigación, que ha recibido financiación del Plan Propio de la UMA, ha combinado las encuestas realizadas a más de 200 jóvenes de entre 18 y 24 años, el análisis de los sitios web y perfiles en Instagram de cuatro festivales con presencia en Málaga y cinco entrevistas en profundidad a profesionales vinculados al ámbito de la industria musical y la comunicación.

El estudio aborda como referencia cuatro festivales celebrados en Málaga, como son el Weekend Beach, Brisa Festival, Cala Mijas y Oh, see! Málaga, seleccionados para descubrir de qué manera este tipo de eventos utilizan actualmente sus principales canales digitales y hasta qué punto esos espacios están preparados para incorporar experiencias inmersivas.

Los investigadores analizaron sus páginas web y perfiles oficiales de Instagram, atendiendo aspectos como el diseño, la funcionalidad, la accesibilidad, el posicionamiento en buscadores, la integración con redes sociales y la presencia de herramientas interactivas.

Por su parte, en Instagram, el análisis se centró en cuestiones como la frecuencia de publicación, la intención discursiva o los formatos visuales.

"El análisis de las plataformas digitales mostró una comunicación orientada a promocionar los eventos, facilitar la compra de entradas y mantener la interacción con los seguidores", explica el investigador Eduardo Villena-Alarcón, del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad.

Sin embargo, han apuntado, durante el periodo estudiado, no advirtieron en ninguna de las webs la implementación de herramientas dedicadas a tecnologías inmersivas, como la realidad virtual o la realidad aumentada.

Para conocer la perspectiva de los potenciales usuarios, el equipo investigador realizó un cuestionario dirigido a 200 jóvenes de entre 18 y 24 años, un segmento especial relevante para los festivales de música. Estas encuestas se estructuraron en tres bloques: información demográfica, hábitos culturales y actitudes hacia el ecosistema inmersivo.

Los resultados revelaron cierto desconocimiento acerca de los entornos inmersivos, "aunque más del 60% se mostró abierto a considerar su participación en alguno de estos eventos, a pesar de que consideraban que una experiencia virtual no puede mejorar un concierto en directo", matiza el investigador.

Las entrevistas realizadas a los cinco profesionales consultados proceden de perfiles diferentes, en concreto dos promotores de conciertos, un catedrático de Comunicación Audiovisual, un profesional de la industria musical y un responsable de comunicación.

Se abordaron tres grandes cuestiones: el estado actual de los entornos inmersivos, las oportunidades y limitaciones que presentan y las estrategias que podrían emplearse para incorporarlos a la comunicación de los festivales.

Los expertos señalaron oportunidades concretas a lo largo del ciclo del festival, como presentar el cartel en espacios virtuales, incorporar recursos de realidad aumentada durante el evento y ofrecer contenidos personalizados después de su celebración. Entre los obstáculos, identificaron la inversión inicial, el acceso a los dispositivos y la necesidad de diseñar experiencias con un valor propio y coherentes con la identidad del festival.

El estudio identifica especialmente dos momentos en los que los entornos inmersivos pueden aportar valor, como son la promoción previa al festival y la fidelización posterior. "No se trataría de trasladar un festival físico a un espacio virtual, sino de diseñar productos específicos para el entorno inmersivo que aporten un valor diferencial", han apuntado.

De este modo, se propone una incorporación gradual de los entornos inmersivos como complemento de la experiencia presencial, apoyada en contenidos divulgativos, demostraciones y experiencias piloto que acerquen estas posibilidades al público.

"Hay que superar barreras económicas, tecnológicas y de familiaridad, pero abre una oportunidad para ampliar las posibilidades comunicativas de los festivales y prolongar el vínculo con sus comunidades, haciendo que la experiencia comience antes de pisar el recinto y continúe cuando el último escenario se haya apagado", concluye Villena-Alarcón.