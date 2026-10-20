Las exportaciones andaluzas crecen un 5,8% hasta agosto con 28.617 millones de euros, 2,6 puntos más que la media

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SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones andaluzas alcanzaron un valor de 28.617 millones de euros entre enero y agosto de 2026, con un crecimiento interanual del 5,8%, hasta 2,6 puntos por encima de la subida media de España (3,2%), y por encima también del incremento que experimentan las otras dos comunidades que componen el 'pódium exportador' español, Cataluña (2%) y Madrid (0,6%).

De esta forma, Andalucía es, junto a la Comunidad Valenciana, la que más contribuye al crecimiento de las exportaciones de España en 2026, ambas con 0,6 puntos, manteniéndose como tercera en ventas, con el 10,8% del total. A este resultado contribuye tanto su fortaleza en los mercados europeos, donde crece un 9,6%, como la diversificación que aporta Asia, que ya supera a América como segundo destino continental de Andalucía con el 10,2% del total de las ventas (2.903 millones), un 11,7% más que en los ocho primeros meses de 2025, tal y como ha destacado la Junta en una nota de prensa.

Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa elaborados por Andalucía Trade, el mes de agosto --último contabilizado-- presenta también datos favorables para Andalucía: las ventas al mundo crecieron un 16,1% sobre agosto de 2025, hasta los 2.918 millones de euros, 2,7 puntos más que el crecimiento medio de España (13,6%). Por su parte, las importaciones andaluzas entre enero y agosto también crecieron, un 12,1%, lo que determina una tasa de cobertura del 93,2% que, aunque deficitaria en 2.105 millones de euros, está ocho puntos por encima de la media de España que, con una tasa de cobertura del 85,2%, sufre un déficit de 45.818 millones de euros.

Además, el principal causante de este déficit andaluz y español es la situación de subida descontrolada del precio de la energía, motivado por los conflictos internacionales --buena parte de la que llega para abastecer a toda España entra por Andalucía--, especialmente del petróleo. De hecho, si se analiza la balanza comercial no energética (excluyendo esos capítulos), el sector exterior andaluz presenta un balance altamente positivo en 2026 gracias a un superávit no energético de 4.855 millones de euros, con una tasa de cobertura del 125,9%. Se trata de una situación más favorable que la de la media de España, que en el plano no energético continúa sufriendo déficit comercial de 25.104 millones de euros, con una tasa de cobertura del 90,6% alejada del equilibrio y más de 35 puntos por debajo de la andaluza.

MAYOR VENTA Y CRECIMIENTO EN ÁMBITOS INDUSTRIALES

El primer capítulo en ventas y el de mayor crecimiento están en ámbitos ligados a la industria. El de combustibles y aceites minerales es el que arroja la mayor factura, con 3.992 millones (13,9% sobre el total) y un crecimiento del 24,9%.

El mayor crecimiento del Top 10 le corresponde a los minerales metalíferos, escorias y cenizas, con un 46% más que en los ocho primeros meses del año anterior: 1.529 millones de euros, que lo sitúan como quinto capítulo en ventas, con el 5,3% del total. Le sigue, en sexta posición, el cobre y sus manufacturas, con 1.355 millones (4,7% del total) y un descenso del 7,9%, mientras que el séptimo capítulo lo componen las aeronaves, vehículos espaciales y sus partes, que suman 1.213 millones y un crecimiento del 6,3% (4,2% del total).

Con cifras récord de 1.115 millones de euros (3,9% del total) le siguen las máquinas, aparatos y material eléctrico, que registran un alza del 0,9%; y el capítulo de fundición, hierro y acero, que alcanza los 694 millones (2,4% del total), con una subida del 15,7% Cierran el Top10 las máquinas y aparatos mecánicos, con 566 millones y un descenso del 3,6% (2% del total).

LIDERAZGO AGROALIMENTARIO

Las hortalizas componen el segundo capítulo en ventas de Andalucía y presentan su mejor registro desde que hay datos homologables (1985) para el periodo entre enero y agosto: 3.260 millones de euros (11,4% del total) y una subida interanual del 12,1%, que le permiten a la comunidad liderar las ventas de verduras de España con el 48% del total. Siguiendo en el ámbito agroalimentario, el aceite de oliva ocupa la tercera posición del ranking, dentro del capítulo de grasas y aceites (3.011 millones).

Si bien las ventas han bajado un 10,2% hasta los 2.326 millones (8,1% del total), principalmente por la bajada de precios tras la alta cosecha registrada. También es líder nacional Andalucía en este capítulo, con el 71% de las ventas españolas al mundo. Le siguen las frutas, que alcanzan cifras récord con unas ventas de 2.669 millones de euros (9,3% del total de lo exportado), y un crecimiento del 0,9% China, la mayor subida del Top10 El mercado asiático está aportando una notable diversificación de destino a las ventas andaluzas, hasta el punto de ser ya el segundo mercado continental de la región.

Con 2.903 millones de euros y una subida del 11,7%, supone el 10,2% del total de las ventas, medio punto por encima de la factura acumulada por América, que se sitúa en 2.785 millones, un 2,2% menos. A este crecimiento en los mercados asiático se une la fortaleza que el sector exterior andaluz muestra en su mercado natural, el europeo, donde sus ventas crecen un 9,6% hasta los 20.100 millones de euros.

La fuerte subida en Asia está protagonizada principalmente por China, que arroja el mayor crecimiento del Top10 de destinos, con un 38% más que en enero-agosto de 2025 hasta alcanzar los 1.369 millones de euros, situándose como el séptimo destino mundial de las ventas andaluzas con un peso del 4,8% sobre el total. Italia ocupa la segunda posición, tanto en crecimiento como en volumen de exportaciones, con un 19,2% más hasta alcanzar los 2.921 millones de euros, que representan el 10,2% del total.

Le siguen en crecimiento Francia, con un 14,1%, siendo el cuarto mercado en ventas, con 2.768 millones (9,7%); Bélgica, con un 11,7% más, que cierra el Top10 de destinos, con 752 millones de euros (2,6%); y Portugal, que ocupa la tercera posición en ventas con 2.826 millones (9,9% del total), y quinta en crecimiento, un 10%más respecto a los primeros ocho meses de 2025 El primer destino mundial de Andalucía continúa siendo Alemania, con 3.285 millones de euros, el 11,5% sobre el total, y un crecimiento del 6,8%. Entre los no europeos, el primero -y quinto mundial- es Estados Unidos, con 1.620 millones (5,7%), un 5,4% menos. Le sigue Reino Unido, que alcanza los 1.400 millones (4,9%), un 4,6% menos; el mencionado China y, tras él, Marruecos, en novena posición, con 1.134 millones (4%) y una bajada del 4,7%. En octavo lugar se encuentran los Países Bajos, con 1.221 millones (4,3%) y una leve bajada del 0,9%.

SEVILLA LIDERA VENTAS Y MÁLAGA, CRECIMIENTO

A la diversificación de destinos, el sector exterior andaluz incorpora la diversificación del origen de las ventas, que crecieron en seis de las ocho provincias andaluzas, en cuatro de ellas con récord histórico, y cinco presentan balanza comercial positiva.

En crecimiento destaca Málaga, con un 12% más que en los primeros ocho meses de 2025, lo que le permiten ganar una posición hasta la quinta del ranking, con el 8,9% del total andaluz que suponen los 2.544 millones de euros en ventas al exterior. No obstante, en cifras absolutas Sevilla lidera las ventas, con 5.788 millones de euros, que suponen el 20,2% del total.

Pese a una leve bajada del 1%, presenta un superávit de su balanza comercial de 1.079 millones, también el mayor de Andalucía. Muy cerca le sigue Cádiz: con 5.722 millones de euros (20%) es la segunda provincia exportadora, con el 20% del total y un crecimiento del 3,5%. Huelva es la tercera, con 5.353 millones (18,7%) y un alza del 9,3% en sus ventas.

La cuarta posición es para la provincia de Almería que, con un peso sobre el total del 15,5%, alcanzó su mayor registro para un periodo enero-agosto desde que se tienen datos homologables (1985): 4.444 millones de euros, un 11,8% más.