La exposición 'A Brief Intermision' de Hernan Bas recibe 30.000 visitas en el CAC Málaga

Publicado 10/12/2018 11:33:29 CET

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'A Brief Intermision' del artista norteamericano Hernan Bas se despide del Cetro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga con un total de 30.000 visitas.

La muestra, que era la primera del artista en un museo en España, estaba compuesta por 36 pinturas y obras sobre papel, algunas de ellas creadas expresamente para esta exposición.

Su obra se recrea en la producción de la romántica y melancólica imaginería del mundo clásico y hace referencia a Oscar Wilde, Joris-Karl Huysmans y otros escritores del periodo esteticista y decadente de la literatura, según han recordado desde el CAC a través de un comunicado.

La representación de escenas en la naturaleza con figuras de hombres jóvenes contemplativos y solitarios en un universo sin mujeres son una constante en su pintura. En los mundos imaginados por Bas, lo hermoso y lo maldito no son simples contrapuntos, sino, de hecho, mellizos.

Las obras expuestas por primera vez en el CAC Málaga han sido las tres pintadas por Bas este 2018, 'The gardener's scarf', 'That odd summer of '84' (Satanic Panic) y 'Sorting out Andy, entre otros.