Factoría Echegaray de Málaga abre la convocatoria de proyectos para la temporada 2022-23

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Factoría Echegaray pone en marcha su séptima temporada con la apertura del plazo para recibir proyectos escénicos. Desde este martes y hasta el próximo 15 de abril estará abierta la convocatoria para que cualquier persona física, sin límite de edad ni procedencia, presente textos literarios, propuestas escénicas o indicaciones coreográficas con las que el vivero escénico municipal nutrirá su ciclo 2022-23.

Los proyectos se presentarán a través de la web www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/proyectos, donde también se pueden consultar las bases y la documentación de la convocatoria. El próximo mes de junio se dará a conocer la resolución con la selección de proyectos escogidos, que la productora escénica de Málaga Procultura montará y exhibirá entre octubre de este año y julio de 2023 en el Teatro Echegaray.

La nueva convocatoria de Factoría Echegaray, una iniciativa pionera impulsada por los teatros municipales en 2016 gracias al apoyo de la profesión y del pleno del Ayuntamiento, tiene como objetivo incentivar y dinamizar la producción de proyectos escénicos en Málaga, que se diseñarán y desarrollarán en beneficio del conjunto de la profesión escénica de la provincia y procurando la presencia de todas las artes escénicas y los distintos lenguajes que las integran.

La apertura del plazo de recepción de proyectos para la séptima temporada coincide con el desarrollo del último tercio de la sexta, que acaba de bajar el telón de 'Esperando a míster Bojangles' (sus últimas funciones fueron el pasado sábado 26 de febrero) y que tiene dos obras en pleno proceso de preproducción: 'Heart-Shaped Box', del dramaturgo Francisco Javier Suárez que dirige Cristian Alcaraz, con elenco ya escogido y que se estrenará el 26 de abril; y 'Código Edipo', de Angélica Gómez, tiene abierto hasta el 4 de marzo el plazo de inscripción al casting con el que se escogerá el reparto que estrenará la pieza el 24 de mayo.

En total, en las cinco temporadas finalizadas (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 y 2020-21) y esta sexta en curso Factoría Echegaray ha estrenado ya 40 montajes. Además, este proyecto vertebral de Málaga Procultura se ha enriquecido y ha ampliado horizontes con distintas ramas (Factoría Innovación y Factoría Formación) y proyectos paralelos (Lecturas escénicas en FE, Factoría desde Casa y Factoría de Cine).

COMITÉ DE SELECCIÓN

El comité de selección de los proyectos de la séptima temporada de Factoría Echegaray (2022-23) estará compuesto por el director-gerente de Málaga Procultura en calidad de presidente y por cuatro vocales: un vocal de Málaga Procultura, un representante de la plataforma TEMA (Trabajadores Escénicos de Málaga) y dos expertos en artes escénicas.

Este órgano valorará las propuestas en función de criterios de creatividad, originalidad, calidad artística y viabilidad económica y de plazos en la realización de los proyectos. La selección, que podrá ser declarada desierta en su totalidad o en parte de la cuantía dotada si los proyectos no reunieran la calidad mínima exigible, se dará a conocer durante el mes de junio de 2022.

Cada participante podrá presentar una sola propuesta (texto literario, propuesta escénica o indicaciones coreográficas) y no podrá figurar como miembro en ninguna otra. Los participantes podrán recuperar los proyectos presentados en anteriores convocatorias y no seleccionados.

Los nuevos montajes se producirán y exhibirán en el Teatro Echegaray entre octubre de 2022 y julio de 2023 y tendrán una dotación máxima de 25.000 euros (impuestos incluidos) para cada uno, incluyéndose en la misma todos los gastos de contratación de intérpretes, dirección y producción del espectáculo. Dicha dotación tan solo podrá rebasarse si a juicio del comité de selección existiera un proyecto de mayor dimensión, de una calidad contrastada y de un valor estratégico para las artes escénicas de Málaga cuyo montaje exigiera una dotación económica superior.

Las cantidades económicas serán gestionadas directamente por Málaga Procultura, que se encargará de la totalidad de los pagos y a la que corresponderán los ingresos de taquilla de las funciones realizadas en el Teatro Echegaray. La productora también escogerá al director/a de escena o coreógrafo/a que considere adecuado para cada proyecto.

El equipo de creación de cada obra (asistencia de dirección, escenografía, iluminación, vestuario, etcétera) será preferentemente local y no podrá participar en otros proyectos de la misma temporada. Como es marca de la casa de Factoría Echegaray, el elenco será escogido en un casting abierto a intérpretes nacidos o residentes en Málaga, formados en la ESAD, ESAEM o Conservatorio Superior de Danza o vinculados a compañías malagueñas en los dos últimos años, y los seleccionados no podrán volver a presentarse a los proyectos correspondientes a la temporada en curso. Al menos la mitad del elenco de cada obra no habrá trabajado nunca con el director/a de escena o coreógrafo/a correspondiente.

Tras sus respectivos periodos de exhibición en el Teatro Echegaray, los montajes se considerarán cedidos a los componentes que realizaron el trabajo de puesta en escena del espectáculo para que, constituidos en cooperativa, sociedad u otra modalidad, lo exhiban en otras plazas, si bien Factoría Echegaray se reserva la potestad de ofertar el montaje a productoras, distribuidoras o circuitos de exhibición pública. En este sentido, y bajo la denominación 'Factoría Echegaray presenta a la compañía..., con el espectáculo...' los montajes se ofrecerán a espacios concertados en diferentes ciudades del país.