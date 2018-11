Feijoo asegura que nunca ha visto "tanto macho alfa y tanto personalismo en política" que con Rivera, Iglesias y Sánchez

Publicado 03/11/2018 15:01:28 CET

MÁLAGA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los 'populares' gallegos, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este sábado que, en un contexto político en el que "en todos los partidos domina el yo, (el yoísmo de Pablo Iglesias en Podemos; el de Rivera en Ciudadanos; el de Susana Díaz en Andalucía y el de Pedro Sánchez)", él nunca ha visto "tanto macho alfa y tanto personalismo en política".

"¿Qué ocurriría en Podemos si Pablo Iglesias se va? Lo mismo que ocurriría en Ciudadanos si Albert Rivera se va: no aguantarían 24 meses como partido político", ha apuntado al respecto durante la clausura de la 24 Unión Intermunicipal Popular celebrada en Málaga.

Por estos motivos ha destacado que al PP le gusta más el 'tú', porque pone el foco "en los problemas y aspiraciones de los españoles, los intereses generales y en el servicio a los demás". En este sentido, ha subrayado que el PP trabaja con el objetivo de ser un "punto de encuentro de millones de ciudadanos".

"Es un partido abierto, que representa a la gente que cree en la igualdad, solidaridad y en España y que tiene un compromiso con ser útil a los ciudadanos", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que también es para aquellos "que creen que el oportunismo político tiene fecha de caducidad, que la extrema derecha no tiene sentido, y para todos aquellos socialistas que no les guste la rendición del PSOE a los populistas, nacionalistas e independentistas".

Asimismo, ha apuntado que la Intermunicipal celebrada este fin de semana en Andalucía sirve para demostrar que "hay PP más allá del gobierno" y que este partido tiene la mirada sobre los problemas de los españoles y en los objetivos y retos que tiene por delante.

"El foco para el PP no non los cargos, sino las personas, las ideas, las propuestas y el proyecto", ha asegurado. "Hay PP más allá del gobierno, porque su planteamiento es para seguir en política los próximos 40 años, porque está para ser útil", ha dicho.

Por estos motivos ha afirmado que la moción de censura hará más daño al PSOE al medio plazo que al PP, por lo que los socialistas "se temen a sí mismos por lo que están haciendo en Moncloa".

Feijóo ha afirmado que el PP está centrado, tras el debate de los nombres --en alusión al pasado Congreso nacional-., en el futuro y en cómo servir mejor a los ciudadanos.

Así, en estos dos días de la Intermunicipal se han contrastado ideologías y el servicio público con el populismo y el oportunismo; se ha hablado sobre los modelos de gobierno que funcionan y sobre las mejores fórmulas de gestión. "Hemos venido a hablar de lo que habla la gente", ha subrayado.

Para Feijóo, "una cosa es estar en el Gobierno y otra es gobernar", por lo que ha valorado que "Rajoy supo llegar, ganando; supo estar, defendiendo los intereses generales; y ha sabido irse, porque ha sido leal con el gobierno que le sucedió y con el partido que presidió".

Frente a esto, Feijóo ha señalado que España vive "una situación excepcional porque tiene un presidente del Gobierno que lo es, tras perder todas las elecciones a las que se presentó".

"No hay gobierno sin estabilidad", ha apuntado Feijóo, a lo que ha añadido que "no es bueno para España que no haya presupuestos, pero la alternativa que da el PSOE es aún peor", porque supone "más impuestos y más deuda".

Frente a este contexto, Feijóo ha puesto el ejemplo de Galicia, donde se acaban de presentar unas cuentas para el próximo año con bajada de impuestos, menos déficit, menos deuda y más servicios públicos, ha destacado.

Ha incidido en que este modelo se aplica en Galicia y también en cientos de ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular, al tiempo que ha recordado que "cuando llegamos al gobierno, España estaba peor que cuando lo dejamos".