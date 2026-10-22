Felipe González augura una crisis económica en empresas tecnológicas de IA en un escenario de "incertidumbre" política

1127738.1.260.149.20261022171423 El expresidente del Gobierno, Felipe González (d), interviene en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global' en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que habrá una crisis económica especialmente en las empresas tecnológicas de Inteligencia Artificial que puede darse antes de final de año y ha señalado el papel que juega el escenario de "incertidumbre" geopolítica actual en esa situación.

Así lo ha dicho en su intervención en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha apuntado al contexto de "incertidumbre" geopolítica actual provocada por líderes políticos internacionales como Trump o Putin, que podría desencadenar una crisis económica en el sector tecnológico.

Al respecto, ha indicado que eso "puede arrastrar a otros sectores y los mercados van a darse un batacazo. Lo creo". Al ser repreguntado sobre en qué basaba sus manifestaciones sobre esta posible crisis, ha incidido en considerar "que hay un problema serio en eso".

Así, ha afirmado que el momento a nivel global "es tan grave" que hace "mucho más difícil emprender y desarrollar un proyecto empresarial con un horizonte largo" y ha incidido en una alta probabilidad de una recesión económica en las empresas dedicadas a la IA.

"Si a eso --la crisis de las empresas tecnológicas-- se le añade la interferencia, en el peor sentido de la palabra, de la política en el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas, tenemos asegurado la rebelión de los siervos", ha declarado.

González ha matizado que "cuando hablo de los siervos, hablo de la definición de líderes políticos como los putos amos". "No hay putos amos si no hay siervos a su cargo", ha dicho el expresidente, quien ha dicho que "estamos cerca de una rebelión de los siervos por eso la incertidumbre me preocupa".

Ante la crisis que pronostica, González ha abogado por "replantear seriamente la productividad y competitividad del sistema" y ha sumado la necesidad de una redistribución de la riqueza más equitativa para la clase media y baja para hacer frente a problemáticas como el acceso a la vivienda o la inflación.