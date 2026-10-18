Felipe González protagonizará el próximo jueves el Encuentro de Líderes del Círculo Empresarial de Málaga

Imagen de archivo del expresidente del Gobierno Felipe González durante un foro. - Elena Fernández - Europa Press

MÁLAGA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España entre 1982 y 1996, Felipe González, protagonizará el próximo jueves la nueva edición de 'Encuentro de Líderes', una jornada organizada por el Círculo Empresarial de Málaga concebida para compartir experiencias, reflexionar sobre los grandes desafíos del presente y profundizar en las claves del liderazgo.

La cita reunirá a más de 300 asistentes en los Jardines de San Telmo de Málaga, en un encuentro que contará con una figura "clave" de la historia democrática española, cuyo mandato estuvo marcado por la modernización del país y su integración en Europa, han informado desde la organización.

El encuentro comenzará a las 11,30 horas con la recepción y acreditación de los asistentes. Tras el saludo privado de la Junta Directiva del Círculo al expresidente, el acto central se celebrará en el Salón Márquez. La bienvenida correrá a cargo de Ana Morales, moderadora del encuentro, y de Francisco Javier Jiménez Badía, presidente de la entidad.

A continuación, tendrá lugar el coloquio con Felipe González, que se centrará en una única sesión continuada sin pausa para el almuerzo, según ha indicado la organización a través de una nota.

Asimismo, el Círculo Empresarial de Málaga ha invitado a sus socios a trasladar previamente sus preguntas e inquietudes a través de los canales oficiales de la entidad con el objetivo de fomentar la participación de sus miembros.

"La jornada concentrará así su actividad en el diálogo y el intercambio directo de ideas, con una conversación centrada en el liderazgo, la toma de decisiones y los desafíos del siglo XXI", ha afirmado.

Asimismo, la organización empresarial ha declarado que la presencia de Felipe González "permitirá abordar, desde la experiencia de quien dirigió el Ejecutivo durante trece años y medio, los retos de España, el futuro europeo y los cambios que condicionan el escenario internacional".

La proximidad de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre añade actualidad a un encuentro que abordará los grandes desafíos políticos, económicos y sociales del momento, según han expresado.

El presidente del Círculo Empresarial de Málaga, Francisco Javier Jiménez Badía, ha destacado la relevancia de esta convocatoria, que permitirá "reflexionar sobre el liderazgo, la toma de decisiones y los retos que afrontan España y Europa de la mano de una figura con una amplia trayectoria política e institucional".

"Hablamos de una figura fundamental de nuestra historia reciente, con una trayectoria y una experiencia que ofrecen una oportunidad extraordinaria para escuchar, aprender y reflexionar sobre los grandes asuntos que afectan a nuestro país y a Europa", ha destacado Jiménez.

El presidente de la entidad ha destacado, además, la vocación del encuentro para situar a Málaga en el mapa de los grandes encuentros de liderazgo: "Queremos que Málaga siga siendo un punto de encuentro para referentes de primer nivel, personas que, desde ámbitos muy distintos, han contribuido a transformar nuestra sociedad. Reunir a más de 300 empresarios y directivos en torno a una figura como Felipe González demuestra el interés que despiertan estos encuentros y el compromiso del Círculo con el tejido empresarial malagueño".

Con esta octava edición, el Círculo Empresarial de Málaga da continuidad a una iniciativa que ha contado en sus anteriores convocatorias con personalidades como José María Aznar, Carlos Herrera, Juanma Moreno, Edmundo González Urrutia, Mario Conde, Joan Roca y Gabriel Escarrer.