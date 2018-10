La Feria de Málaga produce un 17% más de residuos, mejora en seguridad y registra más desplazamientos en bus

Publicado 19/08/2018 14:45:10 CET

MÁLAGA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga ha generado un 17 por ciento más de residuos que en 2017, ha registrado 1,6 millones de desplazamientos en bus --un incremento de 2,3 por ciento-- y ha mejorado en seguridad con menos riñas y armas intervenidas, aunque un mayor número de actas abiertas por drogas. Además, la ocupación hotelera ha superado el 91 por ciento y los hosteleros han incrementado un 1,5 por ciento su facturación durante la fiesta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado este domingo el balance de la Feria y ha destacado que ésta ha crecido en "todos los espacios", como en el incremento del 28,5 por ciento en las toneladas de residuos recogidos en el recinto ferial y del 11,5 por ciento en el centro histórico.

"Ha sido una magnífica Feria, la mejor de toda la historia", ha afirmado el regidor sobre la fiesta, que este año ha durado un día más, al tiempo que ha subrayado el comportamiento "ejemplar" de los vecinos.

MOVILIDAD

De la Torre ha resaltado que la empresa pública de transportes EMT ha registrado más de 1,6 millones de desplazamientos del 11 al 19 de agosto, un incremento del 2,3 por ciento con respecto al año pasado y del 30 por ciento en un lustro. El alcalde ha destacado que la flota completa de autobuses --260 vehículos-- ha trabajado 24 horas al día.

Asimismo, ha detallado que el librar a los taxistas del descanso obligatorio ha permitido tener toda la flota dispuesta, por lo que ha habido normalidad en los desplazamientos. También ha resaltado la actuación de la Policía Local para vigilar que se cumple la legislación sobre VTC, con los que no ha habido altercados, por lo que ha valorado el sentido de "convivencia y prudencia" del sector.

SEGURIDAD

El alcalde también ha resaltado que solo se han registrado 85 acciones por riñas, frente a las 116 de 2017 o las 205 de 2016. De igual forma, se han decomisado 13 armas blancas y cinco prohibidas, mientras que en 2017 fueron 29 armas blancas, cuatro armas prohibidas y cinco objetos contundentes.

Asimismo, se ha producido una bajada en las botellas de vidrio intervenidas en la vía pública, con 621 unidades, 302 personas han sido denunciadas por hacer sus necesidades en la calle, 63 por botellón y once por aparcar coches sin autorización.

Por otro lado, las actuaciones contra el consumo de estupefacientes se han incrementado con 569 actas de denuncia por posesión o ingesta, frente a las 457 de 2017. En total se ha incautado hachís en 369 casos, cocaína y heroína en 110, en 63, marihuana; mientras que los otros 27 han sido drogas de diseño, éxtasis y otras sustancias.

Además, se han inspeccionado 154 establecimientos o casetas, de los que 65 se encontraban en regla y 89 han sido denunciados. En total se han impuesto un total de 100 denuncias a establecimientos, destacando que 8 han sido por suministrar bebidas alcohólicas o permitir su consumo a menores, otras 3 por carecer de permiso de música, 15 tras apreciarse que tenían barras de alcance no autorizadas, y 17 por trascender la música al exterior, entre otras.

Un total de 32 establecimientos han sido apercibidos por diferentes motivos como el no cumplimiento del horario de apertura. En este sentido, se han dictado 5 decretos de cierre cautelar a establecimientos: un cierre de 24 horas por cesión de caseta sin autorización y cuatro cierres de 48 horas por venta y/o consumo de alcohol en menores. También se han remitido una veintena de cartas a padres por consumo de alcohol de sus hijos.

En total se han llevado a cabo 29 controles preventivos de alcoholemia en los que se han controlado 1.398 vehículos, de los que en 54 casos los conductores han dado positivo en Alcohol --siete penales y 47 administrativos-- además de otros nueve que han dado positivo por drogas.

El alcalde ha destacado la actuación de los caballistas. En el paseo de caballos se han realizado un total de 779 identificaciones y controles de enganches en el recinto ferial, por lo que ha resaltado el trabajo de las Unidades de Caballería de la Policía Local y Nacional.

Por otro lado, De la Torre ha valorado que únicamente el siete por ciento de las asistencias atendidas han requerido traslado a centro hospitalario, ya que el 93 por ciento restante han sido realizadas en los hospitales de campaña dispuestos por el Consistorio.

También ha señalado que Protección Civil ha repartido centenares pulseras identificativas que funcionan con código QR para la localización de menores o de personas mayores que pudieran extraviarse y ha participado en la búsqueda y encontrado a un total de 7 niños/as que se habían perdido.

El alcalde ha asegurado que las campañas de prevención 'Lo que para ti es diversión, para nosotras es violación' relativa a la sumisión química y de 'No es no' para concienciar a los jóvenes y prevenir las agresiones sexuales sexistas han sido un éxito, con más de 5.000 consultas. Asimismo, ha habido dos detenciones por abusos sexuales (tocamientos).

Respecto a la campaña 'No es no', no se han registrado denuncias en los teléfonos habilitados tanto por el Colegio de Abogados como por el Ayuntamiento, si bien el Servicio de Urgente de Atención a la Mujer Maltratada ha realizado, coincidiendo con esta semana, once asistencias telefónicas, nueve asistencias en comisaría y ha asistido en la interposición de siete denuncias que han dado lugar a siete órdenes de protección.

De la Torre también ha valorado que se han realizado 457 pruebas de alcoholemia voluntarias para prevenir posibles accidentes y se han repartido 1.260 preservativos.

OCUPACIÓN HOTELERA

El regidor ha destacado que la ocupación hotelera durante la Feria ha superado este año el 91 por ciento, un porcentaje similar al del mismo periodo de 2017, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

A pesar de que el inicio de la Feria no coincidió este año con el puente festivo del 15 de agosto, durante el primer fin de semana la ocupación en hoteles y apartamentos superó el 92 por ciento y entre semana se mantenido por encima del 87 por ciento.

Por su parte, la Asociación de Empresarios de Hostelería MAHOS considera que se ha producido un aumento considerable en el número de clientes, que se ha conseguido que la Feria "tenga una imagen mucho más familiar" y que la facturación haya aumentado en torno al 1,5 por ciento.

Los puntos de información turística de la ciudad han reforzado sus medios tanto con material promocional como con personal especializado y han atendido a un total de 26.409 turistas, un 8,09 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. Estos visitantes han realizado 230.743 consultas, un 30,54 por ciento más.

ASISTENTES A ESPECTÁCULOS

De la Torre también ha subrayado que más de un millón de personas --un 5,3 por ciento más que el año pasado-- han asistido a los espectáculos programados por el Ayuntamiento en el centro histórico y el Real Cortijo de Torres. Por el Auditorio Municipal han pasado alrededor de 126.000 personas. Por su parte, el Área de Juventud cierra su programación musical para la Feria de Málaga con una participación de público estimada de 115.000 personas, ya que la Feria dura este año un día más.

Al respecto, el alcalde ha afirmado ante las preguntas de los periodistas que este día extra "no puede servir de precendete", aunque publicarán los datos en cuanto se haga un balance. De igual forma ha asegurado que estudiarán la manera para que la feria del centro gane en visitantes con calidad, así como quitar las casetas de la Plaza de la Constitución.

Sin emargo, el equipo de gobierno no piensa aumentar el horario permitido de actuaciones en la calle de las 18.00 a las 19.00 horas porque "eso ya se hizo y no funcionó" y desde el área de Seguridad tienen constancia de que existe un aumento en los conflictos entre visitantes y también con los vecinos a partir de esa hora.