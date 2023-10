El Festival de Cine de Benalmádena (Málaga) distinguirá a Volker Schlöndorff, María de Medeiros y Harutium Jacatrian

MÁLAGA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XXII Festival Internacional de Cortometrajes y Cine de Benalmádena (Málaga) ha dado a conocer este miércoles los ganadores de los Premios Internacionales de esta edición que se va a celebrar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre, y que recaen en el realizador alemán Volker Schlöndorff; la actriz y realizadora portuguesa María de Medeiros y el cineasta armenio Harutiun Jacatrian.

La edil de Cultura, Jesica Trujillo, acompañada del director del Ficcab, Jaime Noguera, ha avanzado los detalles de esta nueva cita con el cine alternativo que este año otorgará los referidos galardones a Schlöndorff, De Medeiros y Jacatrian.

Volker Schlöndorff es el director de la afamada película 'El tambor de hojalata', galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes en 1979 y con el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1980. El certamen premia así la trayectoria de un cineasta reconocido como uno de los más grandes realizadores del cine europeo.

La ceremonia se celebrará el sábado 28 de octubre a las 21.00 horas en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel. Esa misma noche se reconocerá la labor como realizadora de la también actriz María de Medeiros, destacada por su papel en películas como 'Pulp Fiction' o 'Henry y June', con el 'Premio Internacional de Dirección'.

El tercer premiado de la noche será el director armenio Harutiun Jacatrian, quien recibirá el galardón 'Una vida de Cine', que rinde homenaje a su gran labor en la industria cinematográfica armenia.

En la presentación del festival también se han dado a conocer los títulos que conforman parte de la programación del mismo, integrada por 13 largometrajes y 29 cortometrajes. Entre los largos que se podrán disfrutar en la Casa de la Cultura de Arroyo y el Centro de Exposiciones de la Costa, los responsables del Ficcab han presentado los largometrajes que forman parte de la sección 'Otras Miradas'.

Así, entre los títulos que se incluyen en este ciclo se proyectará la cinta 'Liuben', de Venci Kostov, un drama coproducido entre Bulgaria y España que cuenta la historia de Víctor, joven criado en Málaga que vuelve a su país (Bulgaria) para enfrentarse a sus raíces. Una historia sobre la emigración, el racismo y la homosexualidad.

La sección 'Otras miradas' también acogerá la presentación de la 'Una noche con Adela' que contará con la asistencia de su director y guionista, Hugo Ruiz. La cinta retrata la vida de una barrendera deprimida y perturbada del turno de noche de la ciudad de Madrid.

"Esta película de venganza brutal dejará boquiabiertos a los espectadores con el comportamiento antisocial de su personaje principal", ha asegurado el director del Festival, Jaime Noguera.

Los amantes del género documental (y del cine clásico) podrán disfrutar de 'Fellinópolis', una mirada al gran cineasta Federico Fellini a través de los ojos de Ferruccio Castronuovo, su ayudante de confianza, quien lo filmó entre 1976 y 1986. La proyección de esta película se realizará el mismo día que se cumplen 30 años de la muerte del director.

El Ficcab dedicará una sesión especial a Paul Lukas, actor de primera fila del Hollywood de la Edad de Oro (ganó en 1943 el Premio Óscar al mejor actor), que precisamente está enterrado en el cementerio de Benalmádena. Durante esta se proyectará la cinta con la que Lukas se alzó con la codiciada estatuilla, 'Alerta en el Rhin', que no se pudo poner en 1973, cuando la Semana de Cine de Autor de Benalmádena planteó hacer ya un homenaje a Lukas.

Por último, el Festival Internacional de Cine de Benalmádena ha programado dentro de su semana de proyecciones la cinta 'Al otro lado del río y entre los árboles', de la zaragozana Paula Ruiz, que dirige al actor Liev Schreiber en esta adaptación de la novela de Ernest Hemingway ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

El resto de los largometrajes que se proyectarán en el Ficcab este año, se harán públicos en una próxima rueda de prensa, en la que también se darán a conocer los ganadores de los Premios de Cinematografía Ciudad de Benalmádena.

CORTOMETRAJES

Respecto la sección de cortometrajes a concursos que se proyectarán en la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, después de una selección entre los 1140 cortometrajes recibidos, se ha decidido desde la organización ampliar el número de proyecciones para dar cabida a más cortos. Finalmente, han sido 29 los elegidos, que conforman una ecléctica selección donde se ha querido visibilizar a una gran diversidad de géneros y temáticas, incluyendo trabajos de ficción, documental y animación.

Diez son los cortometrajes llegados de fuera de España de países como México, República Dominicana, Francia, Chile o Dinamarca, trabajos que han sido seleccionados en prestigiosos festivales como Cannes o Tribeca. Las propuestas abordan temáticas tan de actualidad como la guerra en oriente medio (la iraní 'The steak'), las personas LGTBI en países islámicos (la libanesa 'Warsha'), el poder de las redes sociales (la indonesia 'Kumbang') o la inmigración (la canadiense 'The gold teeth').

El resto son producciones nacionales donde destacan trabajos que abordan temas como la reivindicación de la mujer ('Si me queréis, irse'; 'La cajera') o el Alzheimer ('Paris 70'), con actuaciones de actores de renombre como Karra Elejalde, Luisa Gavasa o Ingrid García-Jonsson. La selección la completan comedias con interpretaciones de cómicos referentes como Raúl Cimas o Javier Bódalo.

Entre estas producciones nacionales se encuentran cuatro cortometrajes producidos en Málaga, que optan al premio al mejor cortometraje malagueño patrocinado por el Cineclub Más Madera. Una historia de bandoleros dirigida por Pedro Casablanc ('Sacrilegio'), el devenir de un joven inmigrante internado en un centro de menores en Málaga ('Todo va bien'), la historia de una chica atrapada en una relación tóxica ('No me dejes así') o el contacto con el más allá en una sesión de espiritismo ('Libera me') conforman esta selección con aroma malagueño.

Ya se puede consultar la selección completa de los cortos a concurso en ficcab.org, mientras que la programación completa estará disponible una vez se conozcan los Premios de Cinematografia Ciudad de Benalmádena.

TALLER INFANTIL DE STOP MOTION

Por otro lado, han recordado que el próximo sábado 21 de octubre se abre el plazo para participar en el curso infantil (de 7 a 12 años) de la escuela Minichaplin, sobre la técnica de animación Stop Motion, que tendrá lugar el sábado 4 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Benalmádena Costa. Este es de acceso gratuito aunque requiere preinscripción.

Durante la presentación de toda esta amplia programación, la edil de Cultura, Jesica Trujillo, ha incidido en la importancia de este festival que cumple 22 ediciones "con la apuesta decidida de este Ayuntamiento por impulsarlo más". "Vamos a contribuir a que el Ficcab sea un festival que vaya cogiendo peso para convertirlo en una cita con el cine que se aproxime a otras indispensables como el Festival de Málaga y el de San Sebastián", ha señalado.

Trujillo enfatizó los orígenes de este festival, que ha subido cada año "gracias a una asociación que cogió las riendas de este festival internacional y que lo están levantando poco a poco, para que ahora le demos el impulso necesario para levantarlo hasta el lugar que le pertenece en el mundo cinematográfico".