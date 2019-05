Festival de Cine de Málaga se suma a la plataforma 'Goes to Cannes' y lleva cuatro proyectos de España y Latinoamérica

Publicado 20/05/2019 15:26:36 CET

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga. Cine en español se ha sumado este año a 'Goes to Cannes', donde el pasado sábado ha presentado cuatro proyectos de España y Latinoamérica.

'Goes to Cannes' es una plataforma de alianzas estratégicas dentro del Marché du film que integra a festivales internacionales que apadrinan la presentación de una serie de works-in-progress. Este año, los certámenes seleccionados son Festival de Málaga (España), Annecy (Francia), Thessaloniki (Grecia), Asia Film Financing Forum (Hong Kong), Los Cabos (México) y New Horizons Polish Days (Polonia).

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Festival de Málaga, a través de su área de industria Mafiz (Málaga Festival Industry Zone), de promover el desarrollo de los contenidos audiovisuales, nuevas formas de expresión cinematográfica y potenciar la financiación de proyectos.

Los cuatro proyectos que ha presentado Festival de Málaga a los profesionales de la industria en Cannes son 'La vida dormida' de Natalia Labaké (Argentina), 'Sobre la estabilidad de los tres cuerpos' de Carlos Lenin Treviño Rodríguez (México), 'Dúo' de Meritxell Colell (España) y 'Glittering Misfits' de Iban del Campo (España), han explicado desde el certamen cinematográfico malagueño a través de un comunicado.

El objetivo de Festival de Málaga con este acuerdo con el Marché du film es crear sinergias con otros mercados que permitan el crecimiento de los proyectos que participan en los laboratorios que se desarrollan en Mafiz y colaborar en la evolución y finalización de películas iberoamericanas.

Así, han explicado que para ello ha presentado cuatro proyectos con los que apuesta por una cinematografía diversa y novedosa, ha explicado Annabelle Aramburu, coordinadora internacional y responsable de industria de Festival de Málaga, encargada de hacer la presentación en Cannes en nombre del director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Con la selección de estas cuatro películas se ha buscado la representación de una nueva generación de talentos cinematográficos con un ilusionante futuro. En suma, se trata de proyectos con una fuerte impronta personal e incluso autobiográfica, que tienen en común una mirada crítica hacia el pasado. "Para Festival de Málaga sería un honor que participasen en sus futuras secciones competitivas", ha señalado Aramburu.