El Festival de Jazz de Málaga trae a Dianne Reeves, Sheila Jordan, Hiromi, Avishai Cohen y Holland con el grupo 'Aziza'

El 36 Festival Internacional de Jazz de Málaga amplía horizontes y exhibe diversidad de formatos y estilos del género con un cartel que incluye a dos legendarias figuras del jazz vocal pertenecientes a dos generaciones distintas, Dianne Reeves y Sheila Jordan, a Dave Holland al frente del supergrupo 'Aziza', y a cuatro instrumentistas de primerísima línea, los trompetistas Avishai Cohen y Paolo Fresu, el saxofonista Kenny Garrett y la pianista Hiromi.

Del 3 al 9 de noviembre, el Teatro Cervantes será la sede de una edición en la que colaboran la Fundación "la Caixa", Cervezas Alhambra y la Fundación Sando y que mostrará una paleta más ecléctica y ambiciosa que nunca, en la que reconocidos solistas de viento, teclados y cuerda coinciden con vocalistas de primera división, homenajes a David Bowie y a Jack Kerouac y la Generación Beat e interesantes incursiones por las nuevas tendencias y por las raíces africanas de la música improvisada.

Todo ello con un abanico de formaciones que incluye desde conciertos en solitario (Hiromi) hasta reuniones de estrellas como Dave Holland, Lionel Louke, Chris Potter y Eric Harland en Aziza y veteranas estrellas flanqueadas por pequeñas orquestas caso de Sheila Jordan con The Málaga Jazz Collective.

La 36 edición valorará las trayectorias de dos de sus participantes, la estadounidense Dianne Reeves, cuya permanencia de más de tres décadas en la cúspide del jazz cantado le ha hecho merecedora del Premio 'Cifu', y la japonesa Hiromi, una intérprete tan original, versátil y virtuosa al piano y la composición que recibirá el premio Málagajazz, que precisamente nació para reconocer la maestría en su instrumento de un músico del Festival.

Las entradas para las siete fechas oscilan entre los 15 y los 54 euros y se pueden adquirir desde las 18.00 horas de este martes en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket (www.unientradas.es), teléfono (902 360 295 y 952 076 262) y de la web del teatro (www.teatrocervantes.com/).

Habrá descuentos progresivos (en todas las localidades excepto las de Paraíso). Se aplicará un 15% de descuento si se compran entradas para cuatro conciertos, un 20% para cinco actuaciones y un 25% si se adquieren para seis o siete conciertos.

La concejala de Cultura de Málaga, Noelia Losada, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, han presentado este martes en rueda de prensa esta edición.

Losada y Vigar han valorado los beneficios del festival y del proyecto de ciudad Málagajazz en los planos cultural y turístico. Los conciertos al aire libre de Málagajazz, organizados por los hosteleros de la ciudad agrupados en Mahos y los hoteleros de Aehcos, junto al Ayuntamiento, y que complementarán la programación en sala, se anunciarán próximamente.

LOS CONCIERTOS

Paolo Fresu abre el jueves 3 de noviembre el festival con un proyecto que revisita el legado de David Bowie con dinámicos arreglos de todos los músicos de su sexteto y en el que la voz estará a cargo de Petra Magoni.

La ecléctica y hábil pianista y compositora Hiromi Uehara tomará el relevo el viernes 4 de noviembre. La japonesa recogerá el Premio Málagajazz, que reconoce a una artista extremadamente diestra en el teclado y la escritura musical, y ofrecerá un recital en solitario que se presume energético y lleno de contrastes en el que se podrá degustar desde jazz hasta rock progresivo pasando por toques de clásica, blues o funk.

El trompetista israelí Avishai Cohen será el siguiente ocupante de las tablas del Teatro Cervantes. El sábado 5 enseñará en formato de cuarteto los recovecos de Naked truth (2022), un álbum evocador que partiendo del post bop se acerca a la vanguardia, la música klezmer y la improvisación, un trabajo muy en la línea del prestigioso sello ECM donde graba.

El Premio 'Cifu' se lo llevará la cantante Dianne Reeves el domingo 6. La estatuilla que se entrega desde 2016 para honrar a Juan Claudio Cifuentes, periodista radiofónico y televisivo que mimó el género en Jazz porque sí o A todo jazz y a la figura más destacada del Festival Internacional de Jazz, recaerá en la veterana vocalista de Detroit, una artista capaz como pocas de expresar las emociones y los sentimientos con sus cuerdas vocales.

El lunes 7 desembarcan en Málaga Dave Holland, Lionel Louke, Chris Potter y Eric Harland, o lo que es lo mismo, el supergrupo 'Aziza', un cuarteto de 'all stars' que huyen de la tentación del exhibicionismo instrumental para bucear en la sabiduría y la espiritualidad de África plasmada en su disco homónimo.

Garrett soplará el martes 8 su lengüeta para presentar Sounds from the ancestors, un viaje por los sonidos de sus antepasados africanos y 'On the road' (100 años con Jack Kerouac), una producción original y concebida en Málaga y que rescata a un mito del jazz vocal de los años 60, Sheila Jordan, clausura el miércoles 9 de noviembre la cita con la música sincopada. Un puñado de los mejores músicos de jazz de la ciudad, entre los que están los saxofonistas Tete Leal y Enrique Oliver, el vibrafonista Javier Navas y el pianista Jose Carra, la acompañarán en esta conexión entre el bebop y la Generación Beat.