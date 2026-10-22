Festival de Málaga abre convocatoria de Málaga Work in Progress para proyectos españoles, portugueses y latinoamericanos

El Festival de Málaga abre la convocatoria de Málaga Work in Progress - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga, en colaboración con Abycine Lanza, dentro del proyecto conjunto 'El Impulso', lanza a partir de este jueves la convocatoria de Málaga Work in Progress, evento que forma parte de su área de Industria MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone) y que está destinado a proyectos españoles, portugueses y latinoamericanos. El objetivo es sellar el compromiso del certamen con la diversidad de identidades y lenguas del ámbito iberoamericano y su industria audiovisual, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Málaga WIP está organizado por el Ayuntamiento de Málaga y el Festival de Málaga en colaboración con el ICAA (Instituto de Cinematografía y de las Artes Visuales de España), CAACI (Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica), IBERMEDIA, FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y Abycine Lanza.

Tendrá lugar del 3 al 5 de marzo de 2027 en el marco del 30 Festival de Málaga. La inscripción de proyectos podrá realizarse online hasta el día 2 de diciembre de 2026 a través de la web de MAFIZ. El anuncio de los seleccionados se hará a principios de 2027.

Málaga WIP, que celebra en 2027 su décima edición, tiene como objetivos impulsar la financiación de las películas mediante su presentación a destacados profesionales de la industria; favorecer su difusión y promoción; apoyar la finalización de películas en fase de posproducción y hacer viable su distribución internacional.

Se compone de dos acciones diferentes como son Málaga WIP España-El Impulso en la que participarán seis títulos de nacionalidad española; y Málaga WIP Iberoamérica en la que participarán seis títulos iberoamericanos (Latinoamérica y Portugal).