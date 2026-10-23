Festival de Málaga abre la convocatoria de Spanish Screenings Content 2027, mercado de venta y promoción de cine

El Festival de Málaga abre la convocatoria de Spanish Screenings Content, mercado de venta y promoción de cine español - MÁLAGA PROCULTURA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga ha abierto este viernes la convocatoria para la próxima edición de Spanish Screenings Content 2027, un evento diseñado como plataforma internacional de promoción cuyo objetivo principal es fomentar las ventas del cine español.

Spanish Screenings, que alcanzará el próximo año su 21 edición, es el único mercado oficial de venta y promoción del cine español, y se celebrará del 2 al 4 de marzo en el marco del 30 Festival de Málaga, dentro del área de industria Mafiz.

Durante los tres días de duración del mercado, compradores internacionales, agentes de ventas, directivos de plataformas de VOD-SVOD, programadores de festivales, plataformas de creación digital, distribuidores nacionales e internacionales y productores extranjeros, tendrán a su disposición lo más reciente de la producción española, ha informado el Festival a través de una nota.

Asimismo, el evento está organizado por parte del Ayuntamiento de Málaga, a través del Festival de Málaga, con la colaboración de ICAA, ICEX España Exportación e Inversiones y A/C Acción Cultural Española.

Entre las actividades que se llevarán a cabo en esta edición se encuentra un Market Screenings; sesiones de proyección en los multicines Rosaleda, donde compradores internacionales, programadores de festivales internacionales y empresas de distribución y exhibición nacionales podrán visionar las películas españolas de reciente producción.

También se celebrará un Market Premieres; un espacio habilitado para proyecciones privadas de producciones no estrenadas en ningún otro mercado internacional y con la participación del talento artístico de las obras.

Aquellas propuestas nacionales innovadoras y rompedoras tendrán su espacio en Neo Screenings, se presentarán las últimas producciones y nuevas formas de expresión cinematográfica en España.

Habrá proyecciones de una selección de las películas españolas en competición de la Sección Oficial y ZonaZine del Festival de Málaga para compradores, distribuidores y programadores internacionales dentro del espacio Festival Official Selection.

La iniciativa Next from Spain proyectará trailers o film footage de películas en postproducción que se estrenan en 2026-2027. Se pondrá a disposición de los asistentes Video Library, una plataforma online para el visionado de películas y series de televisión españolas producidas a partir del último trimestre de 2025.

Remake It! será una actividad dedicada centrada en el formato en auge de venta del audiovisual español, y contará con la participación de destacadas productoras internacionales.

La industria cinematográfica de varios puntos de España tendrá su representación a través de Regional Film Hub, una iniciativa destinada a promover la cinematografía de las distintas regiones, dar visibilidad a sus producciones y favorecer su difusión y proyección internacional.

En la misma línea, Spain Colorful Diversity será un espacio para que las comunidades autónomas presenten sus localizaciones, planes de apoyo a rodajes, ventajas fiscales e incentivos.

Finalmente, Spain ScoreCom supondrá un encuentro para impulsar la visibilidad y promoción del trabajo de músicos y compositores de bandas sonoras.

La organización ha comunicado que la fecha límite para la inscripción de películas en las secciones Market Screenings, Neo Screenings y Market Premieres es el 9 de febrero de 2027, mientras que el período de inscripción de películas en Next from Spain, Remake It, Regional Film Hub y Video Library, cerrará el 16 de febrero de 2027.