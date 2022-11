Salud destaca el "esfuerzo" para cambiar sistema y sanidad, aunque reconoce "problemas" en los que se trabaja

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que el "esfuerzo" que se ha hecho por parte del Ejecutivo regional en estos cuatro años ha sido "tremendo". Es más, ha señalado que "el esfuerzo que se está haciendo para cambiar el sistema y la sanidad es muy importante", aunque ha reconocido que "por supuesto, tenemos problemas y déficit, en los que estamos trabajando de una manera intensa todos los días del año".

Así lo ha señalado García, que ha participado este lunes en un foro organizado por Diario 'Sur', donde ha sido cuestionada por la postura de la Junta ante la futura manifestación en Sevilla en defensa de la sanidad pública y donde ha opinado, por otro lado, en relación con la pasada manifestación en Madrid que "el problema, en el fondo," es "el déficit de profesionales" y ha incidido en que lo que ha pasado es "una mala planificación desde hace muchos años".

Durante su intervención la consejera ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, siempre dice que sus consejerías "prioritarias son sanidad, educación y políticas sociales y lo demuestra presupuesto tras presupuesto". "En este --ha continuado-- de cada 100 euros 57 euros se dedican a estas tres consejerías; en la de Salud en cuatro años se han invertido 4.000 millones de euros, un 40% más", ha valorado.

En este punto, ha subrayado que cuando llegaron al Gobierno el presupuesto que tenía en Salud era "todavía 1,5 millones menor que el del año 2010, de ahí partíamos", ha dicho, al tiempo que ha agregado que con las cuentas de 2023 "vamos a estar en el 7,4% del PIB, cuando partíamos del 6,1, vamos a tener 1.398 millones de euros más".

"DÉFICIT DE PROFESIONALES"

Por otro lado, también ha valorado la multitudinaria manifestación en Madrid en defensa de la Sanidad Pública y, tras ser cuestionada sobre si en Andalucía se podría reproducir ese tipo de concentraciones, ha asegurado que la región "tenemos que estar preparados, como siempre, para todo. Nuestra Consejería tiene que estar preparada absolutamente para todo, hemos sufrido una pandemia, virus del Nilo, listeria... con lo cual, preparados estamos, absolutamente, para todo".

En relación con la manifestación en defensa de la sanidad, ha asegurado que "el problema de Madrid, en el fondo, no en la superficie, que es lo que nos quieren hacer ver, es un problema que compartimos las comunidades, que comparte el Sistema Nacional de Salud, que es el déficit de profesionales".

"Ese es el fondo", ha dicho y ha incidido en que lo que ha pasado es "una mala planificación desde hace muchos años". Así, ha recordado lo que tarda en formarse un profesional, "que son alrededor de los once años" y "no podemos hacer las cuentas ahora para sustituir, porque eso es imposible".

A su juicio, las cuentas se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo y ha explicado que lo que se está haciendo en Andalucía, que "está haciendo la previsión para los próximos años". "No podemos hacer magia para hoy pero para los próximos años, sí".

García ha explicado que en Andalucía en 2022 se jubilan 697 profesionales; el año que viene 787; y de aquí a 2023 se jubilan casi 6.800, de los que 2.917 son médicos de familia, ha asegurado.

En este sentido, ha aclarado que la Comunidad lo primero que ha hecho es ocupar todas las plazas que ya teníamos, "somos, por primera vez, la primera comunidad que ofrece más plazas MIR", ha valorado, al tiempo que ha dicho que también "hemos cambiado las condiciones laborales de los profesionales". "Cuando nosotros llegamos se quedaban el 50% de los profesionales que terminaban su formación, ahora el 75%, eso tiene que ver con que hemos hecho de mejoras laborales y salariales".

Por otro lado, sobre si se traerán médicos de otros países, ha señalado que la Comunidad "ya tenía una larga experiencia". "Vamos a trabajar de una manera muy importante para que cuando los profesionales extracomunitarios se incorporen al SAS lo hagan con garantías, con la máxima formación y eso nos va a constar un plus", ha dicho.

También ha aludido, tras ser cuestionada sobre medidas ante la falta de médicos de Atención Primaria o Pediatría, entre otros, a la "mala planificación", asegurando que se le ha pedido al Ministerio "que agilice toda la unidad de docencia que están solicitadas, que cambien criterios para esas unidades docentes, que ninguna plaza MIR se quede desierta" y que "se haga una convocatoria extraordinaria de plazas MIR para especialidades que sabemos que son deficientes", entre otras.

En relación con lo que tiene que hacer el Gobierno andaluz, ha dicho que "continuidad asistencial, conseguir que se quede el 100% de médicos que formemos; y que otros médicos que se habían ido vuelvan, y ya están volviendo", ha enumerado.

La consejera, de igual modo, ha asegurado que se sigue trabajando para reducir la demora para ser vistos en los centros de salud. Ha recordado que la media en Andalucía es de 3,1 día de media de espera, en Málaga de 2,8, y "queremos llegar a esas 48 horas. Tenemos lugares y lo reconocemos donde es más complicado llegar", por lo que "estamos trabajando en ello".

También ha asegurado que la presencialidad en la Atención Primaria en los centros de salud "está garantizada; cualquier persona llama y pide su cita, bien presencial o bien telefónica". "La media de Andalucía es de 3,1, pero cuando veo los datos y me meto distrito por distrito o centro por centro hay muchos que son demora cero o un día, pero luego ciertos sitios lo que hacen es aumentar la estadística y es donde estamos trabajando".

"AVANCE Y MEJORA"

Por último, preguntada por qué diría si alguien le cuestionara por qué en Andalucía no debe haber manifestaciones o movilizaciones en defensa de la sanidad pública, la consejera ha dejado claro, en primer lugar, que "todo el mundo que quiere se puede manifestar".

Así, ha valorado que "hemos gestionado el Sistema Sanitario Público Andaluz cuando llegamos, que no nos dio tiempo a tomar casi tierra cuando ya estaba atendiendo a las urgencias de la listeria", luego la pandemia, el virus del Nilo... pero "eso a las personas les da igual, porque ellos consideran que la misión y obligación es avanzar y mejorar" y "creo que también lo hemos hecho".

Al respecto, ha aludido, entre otros, a los más profesionales que hay, "hemos reducido listas de espera, hemos reducido días de espera, hemos intentado transformar la Primaria, seguiremos intentando transformarla... todas esas cosas las pondría encima de la mesa y les diría que estamos preparados, dispuestos, para seguir trabajando como lo hemos hecho durante la pandemia; pero ahora para volcar todo ese esfuerzo y trabajo para transformar nuestros sistema, mejorarlo y hacerlo el mejor de España".

Ha considerado, no obstante, que sentiría frustración si viera en la calle a las personas como ha ocurrido en Madrid, pero "eso no significa que bajaramos el ánimo ni el nivel de trabajo". Además, ha valorado el "nivel fluido" que hay con los sindicatos, "no solo el SAS, sino también el viceconsejero, y yo me reúno con ellos cada tres meses, para escucharlos, para ver problemas que hay, dónde podemos llegar y ellos saben que tienen un circuito directo" para ir solucionando los problemas.

"Yo lo que espero es que no pase, porque trabajamos para que no pase, para que todo el mundo tenga un camino de salida", ha añadido, insistiendo en que "el camino está establecido y la escucha activa siempre", ha concluido.