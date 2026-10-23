Gastrowine vuelve a La Térmica de Málaga con más de 50 propuestas gastronómicas y 30 actividades gratuitas

Presentación de Gastrowine que vuelve a La Térmica de Málaga con más de 50 propuestas gastronómicas y 30 actividades gratuitas. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Gastrowine, festival enogastronómico configurado en torno a la cultura de los vinos malagueños, la gastronomía y los productos locales, vuelve al centro cultural La Térmica de Málaga con más de 50 propuestas gastronómicas y 30 actividades gratuitas del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Así lo ha señalado en la presentación del evento este viernes el presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, quien ha destacado que esta iniciativa "consolida una marca propia orientada a la cultura del vino y el talento local".

"Gastrowine es un brindis a nuestra provincia, una oportunidad excelente para descubrir nuestros vinos con Denominación de Origen, disfrutar de productos representativos en formato tapa y posicionar a Málaga dentro del circuito de ciudades enogastronómicas de España", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado que el festival busca posicionar la provincia en el circuito nacional de turismo enogastronómico y superar los 2.500 visitantes. En esta ocasión las bodegas malagueñas volverán a ser "las verdaderas protagonistas", al participar en total 14 procedentes de las distintas comarcas.

A la oferta se suman cinco establecimientos de restauración y un amplio espacio con nueve productores locales que ofrecerán a los asistentes platos y tapas con quesos y embutidos, aperitivos de patatas y aceitunas, gildas y pinchos, postres dulces, tartas y chocolates, cafés de tostaderos locales e incluso helados elaborados con frutas de temporada con mucho Sabor a Málaga.

Gastrowine será de entrada gratuita y abierto a todos los públicos y entre las actividades gratuitas de formación y ocio se encuentran catas, algunas a ciegas, maridajes, clases magistrales de coctelería, taller de venencia y actividades infantiles, entre otras, y cuyas inscripciones se abrirán este lunes a las 10,00 horas en su web.

Igualmente no faltará la música en vivo ofrecida por grupos, artistas y Dj malagueños; se instalará un fotomatón para capturar recuerdos inolvidables junto a familiares y amigos; habrá maquilladores profesionales para completar los disfraces de Halloween; y habrá talleres infantiles, el guiñol de 'Peneque El Valiente' y un castillo inflable en la zona familiar.

Salado ha destacado que este festival de vinos y tapas, posee igualmente un carácter solidario. Al igual que en la pasada edición, GastroWine contará con un espacio para que en esta ocasión la asociación Actea Axarquía, Asociación Comarcal para la Atención e Integración de Personas Autistas, pueda vender algunos de sus artículos de regalo y ofrecer a los asistentes la posibilidad de colaborar con ellos.

De igual modo, GastroWine también contará con una zona market para la comercialización de merchandising exclusivo del evento, como bolsas de tela y camisetas, y cuya recaudación se destinará íntegramente a esta asociación.

En este sentido, el sistema de acceso al recinto facilitará también la colaboración ciudadana: al entrar, quienes lo deseen podrán retirar la copa oficial personalizada del evento depositando una fianza de dos euros, la cual servirá para realizar las consumiciones de los diferentes vinos. Al finalizar la visita, los asistentes podrán optar por recuperar el importe depositado o donarlo directamente a Actea Axarquía.

Las 14 bodegas presentes en el evento representan la variedad de vinos de la provincia que irán desde los dulces, pasando por los blancos, tintos, rosados hasta llegar a los vermús y espumosos.

Los bodegueros presentes en esta segunda edición son Bodega A. Muñoz Cabrera (Dimobe), Bodega Cortijo La Fuente, Fabio Coullet, Huerto de la Condesa, Martín Kieninger, Bodega y Viñedos La Capuchina, Bodegas Bentomiz, Bodegas Carpe Diem, Excelencia, Gross Hermanos, Bodegas Lunares, Málaga Virgen, Bodegas Quitapenas y Embrujo del Sur.

Por otra parte, las propuestas gastronómicas vendrán de la mano de reconocidos restaurantes como Smoke Rub, El Nacional, Lígula, Líquido y Lujo del Paladar, a las que habrá que añadir las de nueve productores procedentes de diversos puntos de la provincia, como son Embutidos Fernández, quesos El Arquillo, quesos Los Barrancos, Aceitunas Roldán, Patatas Millán, Good Pastelería, Helados Mayoa, Chocolates Maychoco y cafés Mokasol. En definitiva, más de 50 tapas para todos los gustos.

Con un horario de 12,00 a 22,30, durante el viernes y sábado y de 12,00 a 18,00 el domingo, quienes asistan a este encuentro igualmente podrán optar a participar entre la treintena de actividades gratuitas que se han programado para la ocasión y que cuentan con un aforo limitado de entre 20 y 30 plazas por actividad.

Las inscripciones estarán abiertas en la web gastrowine.malaga.es desde el lunes 26 de octubre a las 10,00 horas y hasta completar aforo.

ACTIVIDADES

Las catas serán uno de los grandes atractivos con experiencias diseñadas tanto para quienes desean iniciarse en la cultura del vino como para quienes buscan profundizar en sus conocimientos.

El programa incluye propuestas como 'Los PX de Málaga', con Carpe Diem; 'Los vermuts de Málaga', con Cuatro Bodegas; 'Marinando chocolate', con Bodegas Quitapenas y Maychoco; y una iniciación a la cata dirigida a jóvenes, a cargo de Bodega Cortijo La Fuente.

También habrá actividades dedicadas a los vinos de la Axarquía, con Dimobe; a los vinos de la Denominación de Origen Sierras de Málaga, con motivo de su 25 aniversario; y al moscatel de Alejandría, con la propuesta 'Las mil y una caras del moscatel de Alejandría', de Fabio Coullet.

La programación se completará con catas a ciegas, como las conducidas por el crítico gastronómico Jonatan Armengol; experiencias con profesionales del sector, como Juan José Sánchez Vidal, presidente de la Asociación de Sumilleres; y propuestas que combinarán vino, humor y música. Entre ellas figuran 'Cata con humor y vino', con Paloma Lirola; 'Cata con humor y vino es D'Vino', con Sheila 007 y Bodega; y 'Expresión del vino y la música que emociona', con Jesús García Gallego.

Además, el público podrá participar en una cata de cócteles con vino, con Víctor Varela, y en una masterclass de coctelería con vinos de Málaga, a cargo de Mesura.

Gastrowine ofrecerá también talleres para explorar las posibilidades del vino y su relación con otros productos, disciplinas artísticas y tradiciones malagueñas. Entre las actividades previstas está el de pasas de Málaga y tapas, de La Borgeña; el taller de huellas de la vid y vino con cerámica, de Expo Barriles Moclinejo.

Los asistentes podrán descubrir igualmente nuevas combinaciones gastronómicas con propuestas como el maridaje de vino y queso de la quesería Los Barrancos y quesos El Arquillo, así como participar en un taller de venencia, una actividad vinculada a la tradición y el servicio del vino.

La programación incorpora asimismo una propuesta de AV Nutrición, que completará las actividades de divulgación previstas para el festival.

La música tendrá una presencia destacada durante las tres jornadas, contribuyendo a crear un ambiente festivo que acompañará las experiencias enológicas y gastronómicas. El programa contará con sesiones de DJ Nana y DJ Kaya, además de la actuación de Mami Curl y el grupo de Guillermo Olvera. El programa culminará con la fiesta de cierre de Gastrowine 2026, con Sr. Mirinda, prevista para la tarde del domingo.

Gastrowine dispondrá también de un fotomatón temático para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo de su paso por el evento. El sábado se sumará una propuesta de maquillaje de terror, bajo el nombre 'Wine Lover', que aportará un toque original y divertido a la jornada.