Gómez de Celis pide a PP y Cs que se abstengan en PGE: "No hay mejor patriotismo cívico que unos PGE socialmente justos"

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha pedido al PP y Ciudadanos que, "por España, se abstengan para que salgan adelante" los Presupuestos Generales del Estados (PGE). "Quizás preferirán colgar banderas en los balcones pero no hay mejor bandera y patriotismo cívico que unos PGE socialmente justos, que entran de lleno en los salones y esperanzas de miles de andaluces y españoles", ha valorado, destacando, de igual modo, el compromiso del Ejecutivo central con la región andaluza.

Ha criticado, por otro lado, que para el anterior Ejecutivo 'popular' España "terminaba en Despeñaperros", añadiendo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "sufrió cómo las promesas de inversión de Rajoy tenían la misma memoria que los discos duros del PP".

"El Gobierno de Pedro Sánchez cambió el rumbo; Andalucía cuenta y se le escucha", valorando el compromiso del Ejecutivo central con la región, que además "está cifrado" en los PGE. En este punto, ha criticado que "si no somos capaces de sacar ese acuerdo en el Congreso" no se contará con estos millones para Andalucía. También se ha referido al "reclamado" plan de empleo para la región, que tendrá concreción en las cuentas generales de 2019. En definitiva, ha valorado, "2.000 millones para Andalucía donde antes no había nada".

PSOE: "EL PARTIDO MÁS PATRIOTA, UN PATRIOTISMO CÍVICO"

Así, ha considerado al PSOE "el partido más patriota y español de España", por lo que ha vuelto a pedir al PP y a Cs, "en pos de la estabilidad y de que el país tenga un presupuesto, lo que nos pedían a nosotros para que hubiese un gobierno, que se abstengan".

"Nos pedían al PSOE, por España, que nos abstuviésemos para que Mariano Rajoy fuese presidente; ahora somos nosotros los que le pedimos a PP y Cs por España, que para que salgan adelante unos PGE se abstengan", ha agregado.

"Hay un Gobierno con un modelo social de país; con un patriotismo cívico del mismo, que actúa cada día frente a la desigualdad, capaz de armar unos PGE con números que cuentan con y a las personas", ha afirmado, añadiendo que eso "es el patriotismo cívico que no queda en los balcones y las pulseras en las muñecas, que entra en el salón de cada casa. La mejor bandera son unos presupuestos que representen la solidaridad, corresponsabilidad y comunidad".

PILARES DE PGE

Rodríguez Gómez de Celis, que ha pronunciado una conferencia en un desayuno-coloquio en Málaga, ha explicado de las cuentas que se sustentan en tres pilares, como es cumplir con disciplina fiscal; con los ciudadanos mediante la recuperación de la función redistributiva de la política fiscal y mantener la sostenibilidad a largo plazo de la economía.

"Apostamos por unos PGE que blinden el estado del bienestar, que avancen en igualdad, que aseguren las pensiones, la sanidad, la vivienda social, educación y atención de la dependencia", ha resumido, al tiempo que ha criticado que "para algunos la crisis termina con la salida de dificultades de quienes la crearon y no es cierto, la crisis concluirá cuando salgan de ella quien la sufrieron y padecieron".

Ha definido las cuentas de 2019 como "realistas" en su cuadro macroeconómico, que "cumple su palabra con los socios europeos"; además de que es un presupuesto "racional y solvente que le pone cara a los números". "Estamos a nuestro parecer en un camino acertado: recuperar el Estado social, el patriotismo cívico y de derecho jibarizado por la derecha del anterior Gobierno", ha defendido.

Por otro lado, ha valorado los 100 días del Ejecutivo socialista, que "ha cambiado este país y que ha significado un giro también en Andalucía, con medidas que van armando lo desmantelado, incrementando lo recortado y dando la posibilidad de conjugar un modo futuro a una clase media desesperanzada", precisando que "no son aquellos que ingresan 130.000 euros al año".

Ha aludido, además, a que hace unos meses los titulares eran "para la Gürtel", calificando la situación de "insostenible para un país democrático y europeo", ha dicho, añadiendo que "se abrió un escenario de inseguridad jurídica, que puso en peligro la marca España como territorio de inversión y desarrollo económico". "Esto sí genera inseguridad en los mercados y no la subida del Salario Mínimo Internacional (SMI)", ha agregado.

Para el delegado del Gobierno en Andalucía, el PSOE es "el partido más patriota de este país, el partido más español; eso sí, un patriotismo cívico" poniendo como ejemplo de esta demostración el apoyo "absoluto" al Ejecutivo anterior del PP con el desafío independentista apoyando la aplicación del 155 o cuando los alcaldes socialistas no abrieron sus colegios en Cataluña para evitar un referéndum ilegal. Asimismo, ha dicho que también pasó con el terrorismo en otro tiempo.

De igual modo, se ha preguntado si "puede el sentido común estar en contra de rearmar las políticas de igualdad", añadiendo que la brecha social "no es un destino inevitable, es el resultado de un viaje gobernado por el GPS neoliberal que desdeña, que desprecia las cunetas y a quienes en ellas caen a lo largo de su vida".

"No es esta la sociedad en la que queremos vivir los socialistas", añadiendo que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tiene "las metas claras" y "con vocación inequívoca de diálogo y acuerdo". Por ello, ha continuado, "no deja de sorprender algunos comentarios: ¿De verdad el SMI es un peligro para España?", ha cuestionado.

En este sentido, ha añadido que "si no redistribuimos y equilibramos, sin duda, empobreceremos mucho más", insistiendo, por tanto, en que el Ejecutivo persigue "la igualdad en todas sus políticas publicas como mejor antídoto ante la inestabilidad económica, social e institucional".

"La estabilidad es la búsqueda constante del Gobierno", ha dicho, aclarando que la misma es entendida "desde el patriotismo cívico, la redistribución y no con ese GPS neoliberal que algunos quieren dirigirnos".

Se ha referido a las diferentes medidas puestas en marcha, así como al fenómeno migratorio, destacando la ayuda humanitaria pero dejando claro, de igual modo, "la firmeza ante las acciones violentas de llegada a nuestro país". "Trataremos dignamente a todas las personas pero también seremos inflexibles con aquel que quiera entrar en la frontera de manera violenta", ha advertido.

NARCOTRÁFICO

Por otro lado, sobre los últimos episodios relacionados con el narcotráfico, ha destacado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. "Tenemos datos para decir que el éxito policial, de las incautaciones en la Costa del Sol y Campo de Gibraltar lo que está produciendo es un estrés entre las propias bandas criminales", ya que "se está empezando a dar, ante la escasez del tráfico, una lucha entre las distintas bandas".

A su juicio, "lo que hay que tener claro es que la buena actuación policial, lo que se le pide a los Cuerpos, que es la incautación y detención de los narcos, está generando que se sucedan los conflictos entre las bandas", ha concluido.

ELECCIONES

Por otro lado, cuestionado por la posibilidad de que se convoquen elecciones, ha señalado que quien las plantea políticamente "están escondiendo su crítica al sistema democrático", defendiendo la moción de censura como un sistema constitucional y legítimo.

Ha insistido en la estabilidad, que se genera teniendo un gobierno y también unos PGE, donde "estamos ahora, el de proponer unas cuentas, primero a Europa, y en segundo lugar al Congreso" y "ahí es donde le pedimos ese patriotismo al PP y Cs para que España tenga uno Gobierno y unos presupuestos", recordando que de no sacarlos adelante el presidente se plantearía el adelanto electoral.