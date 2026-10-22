González cree que el problema en Ceuta "se está enquistando" e insta a dar "un paso en serio" en Diputación Permanente

1127742.1.260.149.20261022163238 El expresidente del Gobierno, Felipe González, interviene en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que el problema en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, "se está enquistando y no llega eso que llamamos la normalidad a Ceuta", al tiempo que ha instado al Gobierno a utilizar la Diputación Permanente "para dar un paso serio en el conflicto entre todos los partidos que estén dispuestos".

Así lo ha dicho en su intervención durante el Encuentro de Líderes 'Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha incidido en que "la obligación de defender nuestra frontera es nuestra, no es de Marruecos".

"Si me dicen que Marruecos tiene que garantizar nuestra soberanía, aunque sea en Ceuta, digo yo por ahí no empiezo. Ahora, si colabora, si coopera, tanto mejor", ha dicho González, que se ha calificado a si mismo como "pro marroquí" y ha deseado que se desarrolle Marruecos y que "los chavales que gritan por ahí para salirse de Marruecos no tengan que salir, simplemente que puedan vivir en su propio país".

Cuestionado por si consideraría que defender la frontera significa devolver en caliente a esos migrantes, ha respondido que "sin duda y curiosamente con el acuerdo de Marruecos".

En este punto, ha señalado que "si hubiera que haber cambiado alguna ley aquí, la deberíamos haber cambiado el 1 de agosto; sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados", con el acuerdo de los partidos fundamentales y "con el acuerdo de Marruecos, que decían que sí, que se los devolvieran".

González ha asegurado que "todavía hoy se pueden cambiar las leyes", señalando que "ahora que hay una Diputación Permanente funcionando y los martes se reúne el Consejo de Ministros, que se reúnan para dar un paso serio en el conflicto de Ceuta entre todos los partidos que estén dispuestos, sobre todo los fundamentales".

El expresidente ha considerado que "se debe comprometer a la Unión Europea en la defensa de la frontera sur, como estamos defendiendo la frontera norte como europeos".

Asimismo, el expresidente ha advertido de que la sanidad pública y universal "está en riesgo por la regularización no bien calculada de migrantes" y ha asegurado que son entre 1.200.000 y 1.300.000 personas, que "tendrán derecho a la reagrupación familiar y no tendremos capacidad de asistencia, no ya de vivienda, ni de asistencia sanitaria".

Al respecto, ha dicho estar "de acuerdo con la regularización", pero ha señalado que hay unos servicios que "no parece que estén muy ajustados; pues va a ser un problema tanto en salud como en educación".

Según ha recordado, el Sistema Nacional de Salud se creó "con la voluntad de que durara mucho tiempo, de que no fuera maleable", al tiempo que ha afeado al Gobierno haber pensado en una medida cortoplacista.

"Me preocupaba hacia dónde dirigíamos el país, y no pensando en cuatro años, en una política social de la que ahora se olvidan cada vez que salen a las calles a pedir sanidad pública", ha dicho.