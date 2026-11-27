Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional ha resultado este pasado jueves herido por esquirlas de bala en el marco de un operativo antidroga en el municipio malagueño de Nerja.

Así, según han confirmado desde la Policía Nacional, se trata de un agente incardinado en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), que resultó herido en una pierna.

El agente, que permanece ingresado en el hospital, evoluciona satisfactoriamente y no se teme por su vida, según han indicado las citadas fuentes.

Por otro lado, en relación con el operativo antidroga desarrollando este pasado jueves en el municipio malagueño de Nerja han indicado que está bajo secreto judicial.