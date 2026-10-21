Heridos dos conductores de camiones en sendos accidentes en Vélez-Málaga

Rescate del hombre de 58 años accidentado en Vélez-Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 21 (EUROPA PRESS)

Dos conductores de camiones, de 20 y 58 años, han sido trasladados al hospital de la Axarquía en Málaga este miércoles tras sufrir sendos accidentes de tráfico en diferentes puntos del municipio malagueño de Vélez-Málaga, en los que ambos vehículos han volcado y donde ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a los afectados.

Según ha informado el sistema Emergencias 112 Andalucía a consultas de Europa Press, el primero de los sucesos ha tenido lugar sobre las 12,15 horas en la carretera MA-3116, a la altura del kilómetro 2, donde un camión de unos 3.500 kilos ha chocado contra un muro y ha quedado parcialmente volcado, con el conductor atrapado en el interior.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han intervenido para liberar al hombre, de 20 años, sin que haya sido necesario excarcelarlo. Posteriormente, los efectivos han realizado labores preventivas en la zona, mientras que los servicios sanitarios han trasladado al herido al Hospital de la Axarquía.

Por otro lado, el segundo accidente se ha producido sobre las 14,00 horas en el camino de Torrox, pasado el cruce con la calle Arroyo, donde un camión volquete ha volcado y su conductor, un hombre de 58 años, ha quedado atrapado por las extremidades inferiores.

El Sistema Emergencias 112 Andalucía ha informado de que ha sido necesaria la excarcelación para liberar al hombre, que ha sido trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía. Según la Guardia Civil, se trata de un accidente laboral.