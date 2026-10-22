El Hospital Vithas Xanit Internacional y la AECC de Benalmádena abordan la vida después del cáncer de mama - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena (Málaga), con motivo del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y en el marco de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ha celebrado en el Hospital Vithas Xanit Internacional la jornada 'Mucho más que un diagnóstico: vivir y cuidarse tras el cáncer de mama'.

Se trata de un evento enmarcado en la iniciativa Vithas Aula Salud y que reunió a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanía para abordar los diferentes aspectos que influyen en la calidad de vida tras un diagnóstico oncológico, han indicado desde Vithas en un comunicado.

La sesión ha estado moderada por Luisa Pedrero Gil, psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena, y ha contado con la participación de Antonio Rueda, jefe del Servicio de Oncología Médica de Vithas Xanit Internacional; Francisco Javier Fernández García, jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo de Vithas Xanit Internacional y responsable de la Unidad de Mama; la nutricionista Ailen Jimena Dietrich; la fisioterapeuta Greta Capitanio; así como pacientes oncológicos que compartieron su experiencia personal y los retos vividos a lo largo de la enfermedad y la recuperación.

Durante la jornada, los expertos abordaron cuestiones relacionadas con los avances en el tratamiento del cáncer de mama, la importancia de una alimentación adecuada durante y después del proceso oncológico, el papel de la fisioterapia en la recuperación funcional y el impacto emocional que puede tener la enfermedad tanto en las pacientes como en su entorno más cercano.

De igual modo, las pacientes participantes aportaron una visión en primera persona sobre el proceso de adaptación a la enfermedad y la vuelta a la vida cotidiana, enriqueciendo un encuentro que puso de manifiesto la importancia de los equipos multidisciplinares y del acompañamiento integral en todas las fases del cáncer de mama.

La actividad organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Benalmádena permitió resolver dudas, compartir experiencias y concienciar sobre la necesidad de abordar el cáncer de mama desde una perspectiva que va mucho más allá del diagnóstico y del tratamiento estrictamente médico.

EDUCACIÓN EN SALUD CON AVAL MÉDICO DE VITHAS

Esta actividad forma parte de la iniciativa de Vithas Aula Salud, un programa de educación en salud desarrollado por Vithas para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con la salud y su cuidado, como parte del compromiso con la sostenibilidad empresarial.

Por último, han recordado que estas charlas y talleres cuentan con el aval y están impartidas por médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas.