El Hospital Vithas Xanit (Málaga) recibe la distinción 'Benalmádena Accesible' por su inclusión y accesibilidad

El director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional y el presidente de la ONG Paraocio ambos junto a la distinción. - HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIONAL

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga), ha recibido la distinción 'Benalmádena Accesible', un reconocimiento que pone en valor el compromiso del centro con la accesibilidad universal, la inclusión y la mejora continua de la experiencia de pacientes, familiares y visitantes.

La iniciativa, impulsada por la ONG Paraocio, forma parte de las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Benalmádena para favorecer una ciudad más accesible, inclusiva y adaptada a las necesidades de todas las personas.

Esta distinción reconoce la implicación de entidades y organizaciones que trabajan para eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas, contribuyendo a que cualquier persona pueda desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en los diferentes espacios del municipio, han indicado en un comunicado.

El presidente de la ONG Paraocio, Jorge Román, ha explicado que "el objetivo es seguir avanzando hacia una ciudad más inclusiva mediante actuaciones que faciliten la orientación, la comprensión de los entornos y la igualdad de oportunidades".

El director gerente del hospital, José Antonio Ródenas, ha señalado que recibir la distinción Benalmádena Accesible supone un "importante reconocimiento a nuestra forma de entender la asistencia sanitaria, porque la accesibilidad también forma parte de la calidad asistencial".

El Hospital Vithas Xanit Internacional "mantiene desde hace años una apuesta constante por la accesibilidad y la atención centrada en el paciente. Esta filosofía forma parte del modelo asistencial y se traduce en medidas orientadas a facilitar el acceso a los servicios sanitarios, mejorar la información disponible para los usuarios y garantizar una experiencia asistencial más cercana, segura y adaptada para todos los colectivos", ha afirmado Ródenas.

Asimismo, el hospital ha destacado que parte de su personal sanitario tiene formación en lengua de signos para ofrecer una atención más cercana, inclusiva y adaptada a las necesidades de cada persona. "Esta iniciativa se suma a otras actuaciones orientadas a garantizar una experiencia asistencial accesible y comprensible para todos los usuarios", ha asegurado.

Ródenas ha destacado que "la accesibilidad no se limita únicamente a la eliminación de barreras físicas. También implica crear espacios más intuitivos, comprensibles e inclusivos para todos los pacientes y familiares que confían en nosotros".

"La concesión de la distinción coincide con el impulso que el Ayuntamiento de Benalmádena está dando a diferentes proyectos de accesibilidad cognitiva y señalética adaptada en espacios públicos, iniciativas desarrolladas en colaboración con entidades sociales especializadas y que buscan facilitar la orientación y comprensión de los espacios por parte de personas con necesidades específicas", ha concluido.