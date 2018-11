Hosteleros de Málaga suspenden huelga por el ZAS a la espera de que Ayuntamiento estudie zonificación acústica

Publicado 14/11/2018 23:15:42 CET

De la Torre insiste en que "nuestra postura es de trabajar juntos" y deja claro que "somos aliados"

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras varias horas de reunión entre los hosteleros y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, los empresarios han decidido suspender la huelga propuesta para el próximo 30 de noviembre ante la aprobación de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de 98 calles del centro histórico más cinco de Teatinos pero solo a la espera de que el Ayuntamiento de la capital estudie la zonificación a efectos de ruido.

Esa zonificación, según el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, "no es más que adecuar la realidad que existe ahora mismo en Málaga a una documentación que llevamos pidiendo hace mucho" y "como lo tienen esa zonificación a efecto turístico terciario capitales como Sevilla, Granada, Huelva o Córdoba".

"Es ajustarse a la realidad y al uso que existe en cada una de las calles y que tengan la consideración, en este caso o residencial o turística, a efectos de ruido", ha detallado Frutos, que ha agregado que los hosteleros entienden que es "la mejor media para la convivencia que todos queremos".

Frutos ha explicado tras concluir la asamblea extraordinaria que ven "positivo" que por parte del Ayuntamiento "se abra al diálogo y a reconocer la problemática que ve el sector" y que el Ayuntamiento se comprometa "al estudio de la posibilidad de la zonificación que años atrás le hemos solicitado".

Eso sí, ha advertido que se queda aún sobre la mesa la fecha del 30 de noviembre supeditada a la respuesta del Consistorio, ya que, según Frutos, "en el caso de que no sea viable esa zonificación entendemos que seguiríamos con la no apertura de los establecimientos el día 30".

No obstante, ha dejado claro que valoran "la mano tendida" por parte del Ayuntamiento y suspenden esa huelga prevista y coincidente con la inauguración del alumbrado navideño en la capital pero advierten de que en el caso de no llegar a acuerdo "obviamente seguiremos con las movilizaciones".

DE LA TORRE: "MIRAREMOS CON INTERÉS LAS ALEGACIONES"

El alcalde, por su parte, ha recordado que el ZAS está en aprobación inicial y hay un periodo de alegaciones, una vez se publique. "Miraremos con todo interés las alegaciones que ellos planteen", ha dicho. Eso sí, ha aludido a "las normas", que "nos obligan a ir por ese camino" pero mientras "tanto lo iremos viendo y las alegaciones seguro que pondrán ejemplos de cómo otras ciudades abordan el tema".

En este sentido, el regidor ha recordado que la ciudad de Málaga ha tenido un desarrollo "intenso y dinámico"; además de que el centro histórico "no tiene el tamaño de otras, por la historia de la ciudad, lo que hace cierta concentración". "Eso tiene su atractivo y hay que conseguir que no se pierda y hagamos compatible el éxito con la continuidad del mismo".

Dentro de la asamblea cuando ha sido cuestionado por los empresarios, De la Torre ha advertido de se da por hecho que una zonificación turística resuelve el problema "pero la mayor parte no cumpliría" en relación con el ruido; además, ha agregado que tras las consultas que ha llevado a cabo esto "tiene sus dificultades". No obstante, aunque ha advertido de que cada ciudad es diferente, ha incidido en que se va a estudiar.

Por otro lado, tras ser cuestionado Frutos por si es tiempo suficiente para que el Ayuntamiento cumpla antes del 30 de noviembre, ha recordado que "llevamos dos años hablando de zonificación y viendo el cambio de realidad que ha sufrido el centro" por lo que ha dicho entender que "es plazo más que suficiente, por lo menos para que dentro de la administración se le dé esa viabilidad".

Además, según Frutos el Consistorio ha accedido a pedir a la administración autonómica una aclaración acerca de lo que implicaría el artículo 11.2/155 --de obligado cumplimiento, de implantarse el ZAS--, así como la asignación de una intermediación profesional para solventar las incidencias de cada calle y la redacción de un protocolo conjunto que dé seguridad jurídica a los empresarios de cara a la renovación anual de las terrazas.

"Todo pasa por adecuar a la realidad el uso que se están dando en las distintas calles de Málaga y entendemos que sin estas medidas el resto de medidas no tendrían mucho sentido", ha asegurado. Por último, ha afirmado que los hosteleros han estado "siempre" abiertos a la convivencia y al diálogo pero "con las reglas de juego que creemos que son las adecuadas".

Por su parte, De la Torre se ha referido también a las propuestas y ha citado la "preocupación" de los empresarios de la aplicación del 155 y sus efectos. Así, ha dicho que ha planteado que se lleve a cabo entre las áreas de Comercio y Vía Pública y Medio Ambiente el "estudiar bien a fondo" que "ese artículo no tenga un efecto preocupante para ellos y no tenga una aplicación restrictiva que no queremos hacer".

"Hay que procurar que pueda ser compatible el éxito turístico de Málaga con el cumplimiento que los límites en materia de decibelios marca la legislación" ha afirmado De la Torre. Por ello, ha animado a todos, incluido el Consistorio, a ser "proactivos". "Se pueden hacer las cosas para que hagamos muy compatible la vida en el centro y el éxito de las empresas".

DE LA TORRE NO VE RAZONES PARA PROTESTAS Y ASEGURA QUE "SOMOS ALIADOS"

Asimismo, cuestionado el regidor por si, finalmente, deciden los hosteleros hacer protestas, De la Torre ha dejado claro que está dispuesto a dialogar pero "no veo razones" para llevarlas a cabo. "Nuestra postura es de trabajar juntos, somos aliados en la Málaga ideal que tenemos pero que puede ser mejor aún", ha dicho, añadiendo que hay que conseguir que la marca Málaga "salga reforzada y no debilitada".

De igual modo, el alcalde de Málaga ha afirmado que la hostelería es un sector "muy importante" en la vida económica de la ciudad, además de que "trabajan muy bien". Es más, ha dicho que "es parte clave, no digo la única, del progreso que Málaga ha tenido" aludiendo a la "suma" del sector público y privado para "conseguir una Málaga potente en el plano turístico, de la restauración y del ocio".

ASAMBLEA

Por otro lado, durante la asamblea los asociados de Mahos, propietarios de establecimientos y trabajadores de bares, cafeterías y restaurantes han hablado con el alcalde de Málaga, el concejal de Medio Ambiente, José del Río, y la concejala de Promoción Empresarial, Elisa Pérez de Siles, y les han expuesto los problemas.

Durante la misma uno de los empresarios ha criticado la "persecución a la hostelería" y ha dicho no entender "como un sector minoritario, que tiene todos los derechos, --en alusión a los vecinos-- pueda imponer su justicia a un sector que tanto aporta", insistiendo al regidor en que "no queremos promesas, queremos papeles".

Al respecto, De la Torre ha pedido no construir "mensajes lastimeros o de quejas", asegurando que el sector hostelero "ha hecho mucho por la ciudad". Ha abogado, por otro lado, por hacer un análisis y convertir "la debilidad en fortaleza, entre todos y colaborando". "Si conseguimos que en las calles se cumpla la norma ¿Qué van a decir los vecinos?. Nada. Por qué no intentamos cumplirlo", ha dicho a los hosteleros.

Por otro lado, De la Torre ha agregado al sector que "quiero que nos veáis como un aliado pero vamos a tratar de hacer las cosas bien. No muramos de éxito; no demos impresión de que no cabe más gente, de saturación, ya que es una palabra que suena mal". "Lo podemos conseguir", ha defendido.

Es más, de forma irónica ha aludido a la creatividad, llegando incluso a proponer a los empresarios que premien a los clientes que cumplan con el reducir el ruido: "Se puede premiar con una flor a las personas que hayan cumplido. Os harías populares, echen --a volar-- la imaginación. Caben hacer muchas cosas", ha sostenido.