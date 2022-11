El hotel Best Tritón de Benalmádena (Málaga) reabrirá totalmente renovado en el verano de 2023

Proyecto de la fachada del hotel Best Tritón tras su remodelación - BEST HOTELS



BENALMÁDENA (MÁLAGA), 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Best Hotels ha iniciado la renovación total del emblemático Best Tritón, el hotel de cuatro estrellas y ubicado en la Avenida Antonio Machado, muy cerca del Puerto Deportivo de Benalmádena, que espera abrir en el verano de 2023 con sus casi 500 habitaciones íntegramente reformadas y nuevos servicios.

Así, una vez finalizada la temporada de verano, el hotel ha cerrado sus puertas para iniciar estas obras con el objetivo de "posicionarse de nuevo como el referente del destino en una gama alta, con un servicio excelente, unas instalaciones innovadoras, modernas y sostenibles y que los visitantes puedan disfrutar de una experiencia vacacional completa en la magnífica playa de Benalmádena", ha explicado en un comunicado el director general corporativo de Best Hotels, Juan Alcubilla.

El Best Tritón encara una reforma integral de sus casi 500 habitaciones y todas las zonas comunes después de la última, en 1998. Asimismo, optimizará los espacios exteriores para incluir más servicios, como nuevas piscinas lúdicas y una piscina infinity, una gran zona de spa y un salón de belleza, un nuevo Fitness Center, un sky bar y una nueva zona gastronómica donde se incluiría desde un restaurante brasería a la carta con productos de proximidad y un restaurante tipo buffet con 'cocina en directo' con comida nacional e internacional.

También se construirán unas nuevas instalaciones para el Kids Club y el Teeangers Club donde los más pequeños de la familia se podrán divertir con experiencias digitales. Además, se crearán más de 200 nuevas plazas de parking. Las obras conllevarán, aparte de la repercusión de mejoría estética del paseo Antonio Machado, la reordenación urbanística del mismo, pues el estudio de detalle proyectado, prevé la mejora de la circulación peatonal y rodada.

Sobre esta renovación, Alcubilla ha explicado que "como no puede ser de otra forma, todas las mejoras e innovaciones van encaminadas a que el hotel sea sostenible y tenga un bajo consumo medioambiental, por eso hemos implantado la última tecnología, tanto en las habitaciones, como en las zonas comunes".

La cadena hotelera Best Hotels gestiona 38 hoteles repartidos por la geografía española, Andorra y República Dominicana. En el caso de Benalmádena, cuenta actualmente con tres, sumado más de mil habitaciones. El primero de ellos fue el Best Tritón en 1997, el año siguiente, el Best Siroco y, finalmente, en 2003, el Best Benalmádena.

En los últimos años, Best Hotels ha renovado integralmente el Best Benalmádena (en 2016) y el Best Siroco (en 2017), ambos de cuatro estrellas, pero desde la cadena "queremos crecer como compañía y nuestros planes van de la mano de los de Benalmádena, creemos en su potencial turístico, por eso iniciamos este año la renovación total del histórico Best Tritón", ha destacado Alcubilla.