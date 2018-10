Hoteleros alertan de la caída del negocio de los apartamentos por las desiguales condiciones de las viviendas turísticas

Publicado 09/07/2018 13:32:53 CET

"Lo avisamos hace dos años y no se hace nada". Así ha resumido el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, la caída del negocio de los apartamentos turísticos al no poder competir con las viviendas con fines turísticos, que tienen precios más económicos y sin las mismas imposiciones fiscales.

En un desayuno informativo junto al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes (Aedav), Sergio García, el hotelero ha llamado la atención sobre el descenso, en los cinco primeros meses del año, de las pernoctaciones en los apartamentos (-5,77%) y del empleo (-1,5%) respecto a 2017. "Dijimos que los primeros que iban a morir eran los apartamentos turísticos porque no podemos competir en igualdad", ha criticado.

"Tienen obligaciones fiscales que no tienen las viviendas con fines turísticos así que nunca podrán competir a no ser que se igualen las condiciones; esto nos preocupa", ha apuntado Callejón Suñé, al tiempo que ha lamentado que la Consejería de Turismo de Andalucía "no haga nada" ante este "problema que llevamos avisando desde hace dos años".

Ha añadido que ya advirtieron de que los apartamentos, con las viviendas de uso turístico, están convirtiendo a los centros "en parques temáticos no dando calidad, no mirando por la calidad que planteaban los apartamentos, que tienen sus obligaciones". "Las viviendas sólo tienen aire acondicionado y botiquín, estamos en desventaja a la hora de vender", ha apostillado.

Pese a esta preocupación, los números turísticos de este año son positivos. "Estaremos un poco por debajo o un poco por encima pero muy similares a los números de 2017 pero con la alarma de que los apartamentos empiezan a desaparecer y a bajar grandes ocupaciones".

"Estamos contentos pero no satisfechos porque hay indicadores de alarma", ha recalcado.

También ha incidido en que los hoteles de uno, dos y tres estrellas, con una oferta similar a las viviendas de alquiler vacacional, "serán los próximos en empezar a caer, dejar de generar empleo y desaparecer". Incluso, ha apuntado a que muchos apartamentos pasen a ser viviendas vacacionales para evitar algunas de sus obligaciones, para lo que se buscarán fórmulas.

PREVISIONES

Este verano, la ocupación del sector se prevé incrementar un 0,5 por ciento. En el caso de los hoteles se estima en junio una media del 76 por ciento en junio y del 86 por ciento en agosto, porcentajes iguales a los de 2017. En julio y septiembre sí se estima un punto por encima respecto al año anterior, en concreto del 82 y el 79 por ciento.

Hasta mayo la ocupación en los hoteles y apartamentos turísticos cayó un 0,62 por ciento. En el caso de los primeros, se incrementó un 1,1 por ciento frente a la caída del 5,,7 por ciento de los apartamentos como ha alertado Callejón. En cuanto el empleo, estos bajan el 1,5 por ciento indicado anteriormente y los hoteles lo incrementan un 4,7 por ciento.

El presidente de las agencias de viaje andaluzas, por su parte, ha manifestado que actualmente son 65.000 agentes y 9.000 oficinas en toda España, lo cual evidencia "que seguimos muy vivas y que el turista, el viajero, busca un profesional que le asesore y le dé garantías".

Las ventas en el primer semestre se han incrementado un cinco por ciento y se prevé que el verano sea positivo. No obstante, ha advertido de un asunto que les preocupa: las dificultades para obtener entradas para la Alhambra granadina, lo que puede retraer el negocio.