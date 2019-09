Hoteleros de la Costa del Sol recaban información entre sus asociados por la quiebra de Thomas Cook

Publicado 23/09/2019 11:42:58 CET

Callejón indica que la situación es "positiva" dentro del malestar y asegura que los turistas en el destino están "por debajo de la media"

MÁLAGA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quiebra del turoperador Thomas Cook, el más antiguo del mundo, que ha dejado a miles de turistas sin reservas, ha creado "malestar" en la Costa del Sol aunque la situación en la provincia de Málaga es "positiva" ya que el número de afectados está "por debajo de la media" de otros destinos de España, según ha indicado el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón Suñé, quien ha agregado que están recabando información entre sus asociados para ver el número de afectados.

Así, en declaraciones a Europa Press, ha incidido en que la afección es menor que en otros destinos españoles y andaluces, con Almería como principal provincia afectada. "No tenemos datos concretos pero no estamos entre los más afectados con reservas de mayo a diciembre; no tenemos datos reales ni oficiales pero podrían ser entre 5.000 y 10.000", ha apuntado, aclarando, no obstante, que es "una aproximación y que se están recabando datos entre los asociados".

Callejón ha manifestado que la caída de un turoperador, y más de la magnitud de Thomas Cook, es "mala y negativa", además de por el hecho en sí, ha agregado, porque "si dejas clientes en tierra algunos lo pagan con el destino en vez de con el turoperador".

En este sentido, ha confiado en que la situación se arregle "lo antes posible", añadiendo que el 'Brexit' "no nos va a ayudar absolutamente nada". "El que Thomas Cook pida dinero al Gobierno británico es una situación compleja", ha apostillado.

"Por ahora nosotros estamos recopilando información de asociados para ponernos a su disposición; no sabemos de cuántos hoteles estamos hablando", ha finalizado.

Según los datos que se conocen, Thomas Cook tenía entre mayo y diciembre programadas plazas en España fundamentalmente en las Islas Baleares, Islas Canarias, Costa Brava, Costa Dorada, Alicante y Almería. La Autoridad de Aviación Civil (CAA) de Reino Unido ha anunciado este lunes que el operador turístico ha dejado de comerciar "con efecto inmediato".

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha declarado este lunes que el Gobierno está evaluando el impacto de la quiebra de Thomas Cook en el mercado español y que va a convocar reuniones con los hoteleros y con las comunidades autónomas afectadas para "trazar una hoja de ruta y dar solución a esta crisis".

En cuanto a los turistas británicos que se encuentran en territorio español, el Gobierno británico, a través de la embajada en España, ha garantizado que ya han activado el plan de contingencia y que todos los turistas afectados van a ser repatriados, por lo que ha pedido "que estén tranquilos".

La empresa administra hoteles, resorts y aerolíneas para 19 millones de personas al año en 16 países. Actualmente cuenta con 600.000 personas en el extranjero, lo que obliga a los gobiernos y a las compañías de seguros a coordinar una gran operación.

Las aerolíneas de la agencia de viajes británica trajeron a España un total de 7,1 millones de viajeros el pasado 2018, según estadísticas del grupo Aena.