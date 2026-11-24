Asistentes y ponentes en el ICEX-Invest in Spain celebrado en Málaga TechPark. - MÁLAGA TECHPARK

MÁLAGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

ICEX-Invest in Spain ha organizado, con la colaboración de Málaga TechPark y la participación de Andalucía Trade, una jornada para analizar las claves regulatorias de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea (UE). Esta cita estratégica ha estado orientada a "conocer el ecosistema y hacer un seguimiento de las empresas establecidas en la tecnópolis malagueña".

Bajo el título 'Claves regulatorias y oportunidades de la IA para empresas de capital extranjero en España 2026', el foro ha reunido a representantes institucionales, expertos en tecnología y directivos para analizar cómo anticiparse al futuro de la IA y traducir su marco normativo en oportunidades reales de negocio, según ha precisado el citado parque tecnológico a través de una nota de prensa.

Durante la sesión, desarrollada en el edificio Green Lemon de Málaga TechPark, los participantes han abordado la hoja de ruta regulatoria necesaria para operar y atraer inversión en España con plena seguridad jurídica.

El encuentro ha contado con las intervenciones de la responsable de Aftercare en ICEX Invest in Spain, Margarita González; el subdirector general de Inteligencia Artificial y Tecnologías Habilitadoras Digitales en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, David de Francisco Marcos; el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data en Ametic, Enrique Serrano Montes, y la directora y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante. Nuria Oliver.

Asimismo, la jornada ha servido para visibilizar la tracción del modelo de colaboración público-privada de la tecnópolis, expuesto por la directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de Inversiones de Málaga TechPark, Lourdes Cruz Ochotorena.

Como caso práctico de éxito de empresa de capital extranjero implantada en el parque, el director del centro de Quantexa en Málaga TechPark, Flabio Costa, ha desgranado la estrategia internacional de la compañía tecnológica desde su sede malagueña.

De forma paralela a la jornada sobre IA, la delegación, integrada por Margarita González, Ana Vázquez y Rafael Aparicio, por parte de ICEX Invest in Spain, junto al especialista sectorial TIC de Andalucía Trade, Marco D'Angelo, ha mantenido una agenda de trabajo en la tecnópolis, que ha arrancado en la propia sede social de Málaga TechPark con una presentación del ecosistema de innovación a cargo del director general del Parque, Felipe Romera; el vicerrector de Innovación de la Universidad de Málaga y director de UMAInnTech, Javier López, y la propia Lourdes Cruz.

Posteriormente, los representantes institucionales han mantenido reuniones bilaterales con compañías internacionales de referencia ubicadas en el recinto, en el marco de la actividad aftercare de ICEX Invest in Spain, que mantiene un "diálogo continuo con las empresas establecidas en el país para facilitar su crecimiento".

Con esta iniciativa, Málaga TechPark ha puesto de manifiesto su papel como "enclave estratégico para el aterrizaje y la expansión de compañías globales en el sur de Europa". La "estrecha alianza" entre el parque, la Universidad de Málaga y las agencias de promoción económica autonómicas y estatales "ha permitido consolidar un ecosistema altamente competitivo en palancas tecnológicas clave como la inteligencia artificial, la microelectrónica, la fotónica y la ciberseguridad, posicionando a la tecnópolis como un destino prioritario para el talento y la inversión tecnológica internacional".

En contexto, la actualidad, la tecnópolis alberga a 719 empresas e instituciones que dan empleo a 29.018 profesionales y suman una facturación anual de 4.896 millones de euros, un 17,11 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Estas cifras consolidan a la tecnópolis como uno de los principales motores económicos del sur de Europa, aportando en torno a un tercio del PIB de la ciudad de Málaga y el 2,33 por ciento del PIB de Andalucía.