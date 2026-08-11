Impulsan la ordenación urbanística para la implantación de un nuevo pabellón cubierto en Los Guindos

La portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga, en materia de equipamientos, ha dado luz verde al estudio de detalle para posibilitar la implantación de un nuevo pabellón cubierto en Los Guindos, promovido por Fundación Bancaria Unicaja.

En concreto, comprende completar y adaptar la ordenación pormenorizada de la parcela destinada a equipamiento deportivo, situada en la Avenida Gregorio Diego 44, con el fin de adecuar las determinaciones del planeamiento vigente a la realidad física y urbanística consolidada de la parcela y de su entorno inmediato y posibilitar la implantación de un nuevo pabellón cubierto, destinado a responder a las actuales necesidades deportivas y a la celebración de competiciones y eventos de mayor capacidad, complementando funcionalmente al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Contempla también la cesión al dominio público de una porción de terreno con una superficie de 412,12 metros cuadrados (m2), destinada a la ampliación del vial peatonal existente denominado calle Crónica, contribuyendo así a la mejora de la accesibilidad, permeabilidad peatonal, conexión y de la configuración del espacio público.

Así, incluye la ejecución de la ampliación y reurbanización de dicha vía, con incorporación de arbolado, vegetación, zonas de estancia y un tratamiento paisajístico integrado que permitirá reforzar su papel como acceso principal a los equipamientos deportivos y dotacionales del entorno.

La parcela cuenta con una superficie de 10.128 m2 de suelo (9.708,05 tras cesiones). La edificabilidad total, con las edificaciones existentes, es de más de 11.460 m2t. La superficie construida existente asciende a 3.875,76 m2, distribuida en 2.901,28 m2 en planta baja, 667,49 m2 en planta primera del pabellón existente y 306,99 m2 correspondientes a edificaciones auxiliares.

La edificabilidad del nuevo pabellón, colindante al actual, será de unos 7.708,12 m2. Además, contempla ocho plazas de aparcamiento Kiss&GO, 28 plazas permanentes y 96 provisionales durante la celebración de eventos deportivos.

El nuevo pabellón contempla una planta semisótano para vestuarios y servicios, y una planta baja con una pista central con graderío, pistas laterales y un espacio para museo. Tras su aprobación inicial, se someterá a información pública y al requerimiento del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PRIVADO EN AVENIDA DOCTOR MARAÑÓN

Por otro lado, han dado aprobación inicial al estudio de detalle en avenida Doctor Marañón 46 y 50 (distrito Palma-Palmilla), promovido por Sancha Proyectos SL, para la implantación un equipamiento sanitario privado (hospital).

Tiene como objeto la ordenación de volúmenes, definición de alineaciones y rasantes, así como la adecuación de la implantación edificatoria en el ámbito definido, completando la ordenación pormenorizada prevista por el planeamiento general vigente.

La superficie delimitada en el ámbito del estudio de detalle, a efectos de ordenación, comprende una superficie total de 5.178,71 m2, integrada por dos parcelas de superficie 1.724,54 m2 y 883,71 m2, y 2.623,83 m2 de viales públicos circundantes.

En concreto, la parcela objeto de ordenación de volúmenes de la edificación es de 1.677,57 m2. La propuesta contempla ajustar la implantación volumétrica del edificio a las condiciones del entorno urbano consolidado; definir las alineaciones obligatorias y rasantes del ámbito; mejorar la relación del edificio con el viario público y el espacio urbano colindante; entre otros aspectos.

La superficie construida sobre rasante prevista es de 15.203,16 m2t. Y se propone una cesión para viario público de 53, 37 m2 fuera del ámbito del ED y de 877,31 m2 dentro del mismo.

Asimismo, se establece una altura de planta baja+9+casetón (máximo 40,42 m.); cabe señalar que la altura máxima de edificaciones colindantes sobre rasante es de PB + 14 + casetón.

Contempla la ocupación bajo rasante de la vía pública para uso de aparcamientos. Se propone una ocupación de subsuelo público en de unos 2.329,51 m2 de suelo de viario público, que se justifica para la ejecución en su subsuelo del sótano privado que se proyecta sobre la huella de implantación de este hospital dando cobertura a las necesidades de plazas de aparcamiento obligatorias y servicio de radioterapia. Se ha previsto una reserva mínima de 304 plazas aparcamientos. Tras su aprobación inicial, se someterá a información pública y al requerimiento del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.

PROYECTO PARA UN APARCAMIENTO VERDE EN EL ENTORNO DEL AEROPUERTO

También se ha aprobado el proyecto de actuación, promovido por la Universidad de Málaga, para obtener la autorización previa que permita destinar una parcela para su explotación como zona de custodia de vehículos para aparcamientos de larga distancia (campa o depósito de vehículos), dentro del concepto de 'aparcamiento verde'.

El ámbito del proyecto es la Finca 'La Máquina Grande', localizada a unos 200 metros al este de la cabecera sur de la pista de aterrizaje número 1 del Aeropuerto de Málaga, y tiene una superficie de 45.117 m2 y sin edificaciones, en suelo rústico.

La existencia de una abundante arboleda de eucaliptos de gran porte se considera como un elemento de valor que cualifica la actuación que se pretende, disminuyendo el impacto medio ambiental y visual del aparcamiento. La propuesta de aparcamiento se encuadra dentro del concepto de 'estacionamiento verde', utilizando superficies permeables.

La utilidad pública de la propuesta radica en dar servicio a una zona de gran demanda como es la zona adyacente al aeropuerto. Se trata de una dotación objetivamente necesaria que da respuesta a una demanda para la cual no hay disponibilidad de suelo urbano suficiente donde puedan localizarse dichos aparcamientos.

La legislación urbanística posibilita esta actuación. El proyecto no implica una transformación urbanística sustancial. Se proyecta una caseta de control, barreras, marquesina y zona de lavado, todas ellas descritas como prefabricadas y desmontables lo cual las convierte en instalaciones (no edificaciones), compatibles con el régimen urbanístico del suelo.

Entre otros aspectos medioambientales, el proyecto mantendrá toda la vegetación arbórea actual y añadirá pantallas vegetales paralelas a la carretera MA-21.

Se estima un número de 1.365 plazas; y se reservará al menos un 10% de plazas para vehículos eléctricos o sostenibles (bicicletas, motos, VMP). Tras su aprobación, se dispondrá la apertura del trámite de información pública.

ZONA COMERCIAL EN EL SECTOR BAHÍA MÁLAGA

Asimismo, se ha dado aprobación inicial al estudio de detalle, promovido por Urban Incentives S.L., en dos parcelas del sector Bahía de Málaga, en Churriana, para la implantación de una nueva edificación comercial en una de ellas. Ambas parcelas suman una superficie de 29.222,36 m2, situadas en calle Clara Schumann nº5 y en avenida Enrique Granados nº2.

El estudio de detalle tiene por objeto el trasvase de 1.250 m2t de techo edificable sobrante desde la primera a la segunda, lo que posibilita la implantación de dicha zona comercial en avenida Enrique Granados, actualmente sin edificar.

Con esta nueva ordenación, la parcela situada en calle Clara Schumann, que tiene ya una gran superficie minorista, tiene una edificabilidad de 5.035,48 m2t; mientras que la de avenida Enrique Granados tendrá una edificabilidad de 1.250 m2t, sobrante de la primera.

Entre las obligaciones al promotor está la ejecución en dicha parcela de una superficie de unos 7.700 m2 de espacios públicos, incluyendo plazas de aparcamiento y zonas verdes, que supondrá la mejora de este entorno urbano, y los cederá gratuitamente Ayuntamiento. Tras su aprobación inicial, se someterá a información pública y al requerimiento del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.