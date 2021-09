El incendio en Sierra Bermeja centrará el pleno de la Diputación de Málaga de este miércoles

El equipo de gobierno lleva a aprobación la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal, dotado con 20 millones

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se declaró en la noche del pasado 8 de septiembre en Sierra Bermeja, controlado seis días después y contra el que aún trabajan los efectivos del Plan Infoca, centrará gran parte del Pleno ordinario de la Diputación de Málaga que se celebra este miércoles.

Así, las mociones urgentes de PP, Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos se centran en un incendio con "devastadoras" consecuencias para el territorio --casi 10.000 hectáreas calcinadas--, afectando a flora y fauna y que obligó a la evacuación de algo más de 2.600 personas, además del fallecimiento de un bombero del Infoca.

El PP, en su moción urgente, quiere reconocer a los profesionales que participaron en el control del fuego durante seis largos días y cuyas tareas de liquidación siguen actualmente en manos de efectivos del Infoca. El portavoz de la formación, Francisco Oblaré, ha ensalzado el trabajo realizado contra "el mayor incendio de la provincia en décadas" y con consecuencias "desoladoras".

Plan Infoca, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Policía Nacional, EPES 061, Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación, bomberos locales de otros municipios, Protección Civil, Policía Autonómica, policías locales, 112, son algunos de los intervinientes a los que se quiere agradecer su esfuerzo, muchos desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) situado en Estepona. En este punto, el presidente del CPB, Manuel Marmolejo, también se ha detenido en los responsables del Centro Operativo Regional (COR) del Plan Infoca y en su trabajo, además de dar el pésame a los familiares del bombero fallecido.

"Lástima que esta moción no sea un documento de consenso en consonancia con la ciudadanía. Hay políticos que no están en esa senda sino en la de meterse en el barro y poner en duda el trabajo técnico porque aquí no ha habido trabajo político. Estos se han sometido al trabajo de los técnicos, que saben lo que hacen pese a haberse enfrentado a un incendio tan novedoso y virulento", ha enfatizado Marmolejo, quien en el pleno comparecerá a petición del PSOE para informar del trabajo del CPB.

Pese a que es un asunto que, según Marmolejo, debe abordarse en la junta general del CPB, "me ofrecí y compareceré porque se ha hecho de manera ejemplar. Habrá que sacar conclusiones, por supuesto, pero querer polemizar con este asunto me parece lamentable".

En este sentido, el socialista Manuel Chicón ha señalado que solicitan esta comparecencia para que dé "las explicaciones oportunas sobre el incendio más grave de la provincia y con consecuencias devastadoras para parte de nuestro territorio" y para conocer la labor de los efectivos del CPB.

Al respecto, Oblaré ha agradecido mociones "constructivas" como las de Cs o la confluencia de IU y Podemos "pero no es de recibo que el PSOE esté diciendo que ha sido porque las carreteras no estaban desbrozadas" cuando "ha habido criminal o criminales dedicados a incendiar el monte. Es una irresponsabilidad".

Cs, por su parte, lleva como asunto urgente la petición al Gobierno central para que revise el régimen sancionador para los incendios originados por la actividad humana. Esta propuesta tiene como objetivo maximizar la capacidad de disuasión, endureciendo las penas, para supuestos de imprudencia y, sobre todo, de intencionalidad, modificando, en máximo de seis meses, el régimen sancionador previsto en el Código Penal, según su portavoz, Juan Carlos Maldonado.

También propone designar el 14 de septiembre, fecha en la que se dio por controlado el incendio de Sierra Bermeja, como Día Provincial de la Repoblación Forestal y constituir un grupo de trabajo que reúna a los actores implicados, como partidos políticos, entidades locales, expertos universitarios, asociaciones agrarias y ganaderas o grupos de desarrollo rural, con el objetivo de prevenir desastres futuros.

COMISIÓN DE TRABAJO

Mientras tanto, el PSOE, ha indicado el diputado Manuel Chicón, pide en su moción urgente que la Diputación cree "urgentemente" una comisión de trabajo con los municipios afectados por el incendio para decidir a qué se destina el fondo de ocho millones de euros anunciado por el presidente de la Diputación, Francisco Salado, "para la recuperación ambiental y económica de la zona".

También reclamarán que el equipo de gobierno recurra al crédito bancario de 100 millones solicitado para dotar este fondo de ocho millones para la zona afectada por el incendio, de forma que ese fondo llegue cuanto antes a los damnificados.

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Teresa Sánchez, por su parte, ha insistido en que este incendio forestal ha evidenciado la "necesidad de replantearse los modelos de protección del medio ambiente y la gestión de los ecosistemas protegidos". Este fuego, por tanto, "debe suponer un antes y un después en las políticas relativas a la prevención y extinción de incendios".

En este sentido, plantearán al pleno instar al Consejo de Gobierno andaluz a que un equipo --científicos, técnicos, ayuntamientos, agentes sociales y población-- elabore un plan de restauración forestal en la zona. También ha aludido a la situación del personal del Infoca, reclamando un plan de consolidación de su plantilla "que permita trabajar los incendios no solo en la extinción, sino también en la prevención, todo el año". Igualmente, Unidas Podemos considera necesario colaborar y trabajar con la Plataforma Sierra Bermeja para conseguir aumentar la protección de esta sierra y que sea declarada Parque Nacional.

OTROS ASUNTOS

En el caso de las mociones ordinarias, el PP lleva otra sobre este incendio para reclamar al Gobierno la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, más conocida como zona catastrófica, a tenor de sus consecuencias en el territorio. Igualmente, llevará otra en defensa de la mujer en Afganistán, sobre los trenes de Cercanías y para la mejora del enlace AP-46 con la MA-20.

Cs, además, lleva una moción para la puesta en marcha, cuanto antes, de un Plan Estratégico Nacional de Prevención del Suicidio que esté dotado de presupuesto y de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y otra para instar al Ministerio del Interior a que incremente el número de agentes de Policía Nacional en Antequera y que la comisaría tenga medios técnicos y materiales para atender sus necesidades.

Los socialistas, por su parte, presentarán otras mociones al pleno contra las "agresiones por odio" al colectivo LGTBI, otra para que la Junta de Andalucía ponga en marcha mecanismos de financiación extraordinarios para los gastos de los ayuntamientos en la desinfección de los centros escolares como consecuencia de la COVID-19 y para que se dignifique el trabajo de las auxiliares de Ayuda a Domicilio, además de que se saque ya a licitación el contrato de este servicio.

Por su parte, la coalición de IU y Podemos lleva otros dos asuntos: la protección y estudio de la nueva cavidad aparecida en la cementera de La Araña, reclamando que se paralicen las detonaciones y se lleve a cabo un estudio riguroso e independiente y que el pleno traslade su malestar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por el "homenaje al Crucero Baleares, que bombardeó y masacró a miles de malagueños en su huida por la carretera de Almería".

PAEM

En el Pleno se debatirá sobre la cuarta fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM), con una dotación de 20 millones para los 103 municipios y que procede del superávit de 2020. Serán fondos incondiciados, ha explicado el diputado de Economía, Manuel López Mestanza.

También se llevará el reglamento en asistencia en disciplina urbanística para atender a los municipios menores de 5.000 habitantes y el pliego para la conservación de carreteras, cuya licitación hasta 2024 se pone en marcha.