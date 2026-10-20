Ingenierías Industriales de la UMA realiza un escaneado 3D de las extremidades de un paciente que perdió los dedos

La Escuela de Ingenierías Industriales realiza un escaneado 3D de las extremidades de un paciente que perdió los dedos - UMA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido una sesión de digitalización tridimensional de las manos y pies de Pedro, un malagueño que, debido a una enfermedad, sufrió la pérdida de los dedos.

Con esta sesión se da un paso fundamental para el desarrollo de dispositivos de apoyo personalizados en el marco de Carekathon 2026, un hackathon internacional organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA.

Esta iniciativa combina ingeniería, salud e innovación social en el seno de la alianza europea Uninovis, según han indicado desde la institución académica malagueña en un comunicado.

La ingeniería tiene la capacidad de transformar vidas cuando la tecnología se pone al servicio de las necesidades reales de las personas. Bajo esta premisa, la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga ha recibido a Pedro, protagonista de la primera edición de Carekathon 2026: Engineering Assistive Solutions for Better Living.

Durante la visita, personal docente e investigador de la Escuela ha realizado el escaneado tridimensional de las manos y pies de Pedro, quien, tras sufrir un grave shock séptico, tuvo que afrontar la amputación de los dedos de ambas extremidades.

Esta tecnología permite obtener modelos digitales precisos que servirán como base para diseñar soluciones adaptadas a sus necesidades mediante herramientas CAD y fabricación aditiva.

INGENIERÍA Y SALUD AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Carekathon 2026 comenzará el 29 de octubre con una sesión inaugural internacional online y continuará los días 5 y 6 de noviembre con jornadas presenciales de diseño y prototipado.

Coordinado por la Escuela de Ingenierías Industriales y la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA, el evento se desarrolla en el marco de Uninovis (Data for Life), con la participación de Tampere University (Finlandia) y Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, THWS (Alemania).

El objetivo es que equipos interdisciplinares de estudiantes desarrollen dispositivos de apoyo que contribuyan a mejorar la autonomía y calidad de vida de Pedro en sus actividades cotidianas.

Durante el hackathon, los estudiantes combinarán conocimientos de ingeniería y ciencias de la salud para transformar necesidades concretas en soluciones funcionales, aplicando criterios clínicos, evaluación funcional, diseño CAD, impresión 3D y prototipado rápido, con el apoyo de profesorado, personal técnico y profesionales de empresas colaboradoras.

Las propuestas serán evaluadas por su calidad técnica, viabilidad, ergonomía y, especialmente, por su capacidad para mejorar la autonomía de Pedro.

Carekathon 2026 cuenta con el patrocinio de Grupo Logsa Medical Devices, Sicnova, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga (Copitima) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental (Coiiaor). Desde la organización se agradece su compromiso con una iniciativa que conecta universidad, empresa, ingeniería y salud, demostrando cómo la colaboración institucional y empresarial puede impulsar soluciones tecnológicas con un impacto social tangible.

Por último, han valorado que, con esta iniciativa, la Universidad de Málaga "reafirma su apuesta por una formación innovadora y comprometida con la sociedad, poniendo la tecnología y el talento universitario al servicio de las personas".